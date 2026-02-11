報道揭軍警無視詐騙園區禁錮中國人 柬埔寨記者被控煽動擾亂公安

柬埔寨詐騙集團肆虐，記者報道揭示問題卻遭打壓。圖為 HVNN TV Online 記者 Hem Vanna。 （無國界記者圖片）

柬埔寨一名記者近日報道揭露一個詐騙園區涉嫌強迫中國公民從事犯罪活動，近在咫尺的當地警察卻無視其存在。報道播出後數天，記者卻被軍警拘捕。無國界記者呼籲柬埔寨法院立即釋放涉案記者，認為他只是履行其職責。被捕記者已遭檢控，罪名是非法截聽或盜錄私人對話，以及煽動嚴重擾亂公安。

記者罪成可被監禁三年

獨立新聞媒體 HVNN TV Online 記者 Hem Vanna 在 1 月 30 日發佈了一則詐騙園區罪行的新聞影片，內容指出，一個犯罪集團涉嫌從事網絡詐騙及販運毒品，集團的受害人包括一批被販運的中國公民。報道亦揭示，那個位於柬埔寨西北部的園區，與當地軍警駐守的地點相隔僅一、二百公尺，軍警對園區的存在卻懵然不知。

報道播放後四天，Vanna 被波貝（Poipet）的軍警傳召到警署，然後拘捕。Vanna 被控牴觸刑事法 494 及 495 條，即煽動嚴重擾亂公安，以及 301 條，非法截聽或盜錄私人對話。Vanna 目前被覊押於班迭棉吉省監獄，一旦罪成，將會被處最高三年監禁。

有關報道的影片長約七分鐘，目前仍能在社交平台觀看。報道引述當地居民表示，大約五名外國人被一群在神秘建築物內工作的人暴力對待，懷疑有人被非法禁錮及強迫從事網絡詐騙，但鄰近的波貝軍警卻表示沒有收到任何情報。

人權組織：新聞報道並非犯罪

無國界記者亞太區總監 Cedric Alviani 今日（11 日）發文指出，報道中的受害人為中國公民，Vanna 暴露了暴力罪行和網絡詐騙園區的存在，只是履行其職責；他的報道明顯是出於公眾利益，對於當局嘗試把他滅聲，無國界記者表示震驚。無國界記者呼籲控方立即撤銷所有控罪及釋放 Vanna，柬埔寨當局亦應停止對揭露違反人權記者的鎮壓。

保護記者委員會（CPJ）亦於上周五（6 日）發文，批評 Vanna 的被捕明顯是對記者報道柬埔寨網絡詐騙工業的報復。CPJ 東南亞高級代表 Shawn Crispin 說，新聞報道並非犯罪，網絡詐騙才是。當局必須停止利用模糊的刑事法例壓制一些全國以至全球重視議題的批判報道。