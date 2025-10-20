場均進球都超過1顆 哈蘭德、凱恩、姆巴佩爭鋒

（法新社英國曼徹斯特19日電） 歐洲職業足壇三大射腳哈蘭德（Erling Haaland）、凱恩（Harry Kane）與姆巴佩（Kylian Mbappe）本季火燙，每場平均進球超過一顆，展現驚人的破門能力。

在本週歐冠新賽季重燃戰火之際，這3大前鋒已在金靴榜上展開激烈角逐，同時為明年金球獎競爭提前暖身。

法新社整理3大球星近來在俱樂部與國家隊創下的驚人數據表現。

●哈蘭德（Erling Haaland，曼城／挪威）

哈蘭德以13場出賽攻進23球的成績領先群雄，不僅帶領曼城重返角逐英超冠軍行列，也讓挪威距離自1998年後再次打入世界盃會內賽僅一步之遙。

本季哈蘭德僅有一場比賽沒進球，近11場更是場場破門。哈蘭德18日對戰艾佛頓時梅開二度，英超本季累積進球數達11球。

哈蘭德目前包辦英超史上最快達成單季進10球的3次紀錄，2022年用6場、上季更只用5場即達標。

過去外界質疑哈蘭德未能在國家隊複製在職業聯賽的高效得分表現，但本屆世界盃資格賽他6場打進12球，帶領挪威黃金世代衝刺會內賽門票。

●凱恩（Harry Kane，拜仁慕尼黑／英格蘭）

凱恩本季第22顆進球出現在18日對多特蒙德的國家德比戰，助拜仁取得關鍵勝利。

身為英格蘭隊長，凱恩也在6場世足資格賽斬獲3球，率三獅軍團成為本屆世界盃歐洲區首支全勝晉級隊伍。

自2023年轉戰德甲拜仁以來，凱恩的數據驚人—效力107場累積104球，本季俱樂部層級11場就進19球。

拜仁本季有望順利衛冕德甲冠軍，而歐冠首冠也成為凱恩生涯首要目標。他已在擊敗切爾西與帕福斯的比賽中貢獻4球，並準備迎接22日主場對布魯日的挑戰。

●姆巴佩（Kylian Mbappe，皇家馬德里／法國）

姆巴佩去年如願自法甲巴黎聖日耳曼轉戰西甲豪門皇馬，儘管起初幾個月略感掙扎，但如今在馬德里如魚得水。

這位法國天才球星上季59場各項賽事攻入44球，且已成功融入安切洛蒂（Carlo Ancelotti）體系，扛起球隊頭號前鋒重任。

姆巴佩本賽季在職業聯賽與國家隊共出賽14場，僅有一場沒有進球，最近更已連續11場比賽都有進球紀錄。

姆巴佩已連續7個賽季成為所屬聯賽的進球王，其中6個賽季效力於巴黎聖日耳曼，另一次則是在加盟皇馬的第一年。