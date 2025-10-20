香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
場均進球都超過1顆 哈蘭德、凱恩、姆巴佩爭鋒
（法新社英國曼徹斯特19日電） 歐洲職業足壇三大射腳哈蘭德（Erling Haaland）、凱恩（Harry Kane）與姆巴佩（Kylian Mbappe）本季火燙，每場平均進球超過一顆，展現驚人的破門能力。
在本週歐冠新賽季重燃戰火之際，這3大前鋒已在金靴榜上展開激烈角逐，同時為明年金球獎競爭提前暖身。
法新社整理3大球星近來在俱樂部與國家隊創下的驚人數據表現。
●哈蘭德（Erling Haaland，曼城／挪威）
哈蘭德以13場出賽攻進23球的成績領先群雄，不僅帶領曼城重返角逐英超冠軍行列，也讓挪威距離自1998年後再次打入世界盃會內賽僅一步之遙。
本季哈蘭德僅有一場比賽沒進球，近11場更是場場破門。哈蘭德18日對戰艾佛頓時梅開二度，英超本季累積進球數達11球。
哈蘭德目前包辦英超史上最快達成單季進10球的3次紀錄，2022年用6場、上季更只用5場即達標。
過去外界質疑哈蘭德未能在國家隊複製在職業聯賽的高效得分表現，但本屆世界盃資格賽他6場打進12球，帶領挪威黃金世代衝刺會內賽門票。
●凱恩（Harry Kane，拜仁慕尼黑／英格蘭）
凱恩本季第22顆進球出現在18日對多特蒙德的國家德比戰，助拜仁取得關鍵勝利。
身為英格蘭隊長，凱恩也在6場世足資格賽斬獲3球，率三獅軍團成為本屆世界盃歐洲區首支全勝晉級隊伍。
自2023年轉戰德甲拜仁以來，凱恩的數據驚人—效力107場累積104球，本季俱樂部層級11場就進19球。
拜仁本季有望順利衛冕德甲冠軍，而歐冠首冠也成為凱恩生涯首要目標。他已在擊敗切爾西與帕福斯的比賽中貢獻4球，並準備迎接22日主場對布魯日的挑戰。
●姆巴佩（Kylian Mbappe，皇家馬德里／法國）
姆巴佩去年如願自法甲巴黎聖日耳曼轉戰西甲豪門皇馬，儘管起初幾個月略感掙扎，但如今在馬德里如魚得水。
這位法國天才球星上季59場各項賽事攻入44球，且已成功融入安切洛蒂（Carlo Ancelotti）體系，扛起球隊頭號前鋒重任。
姆巴佩本賽季在職業聯賽與國家隊共出賽14場，僅有一場沒有進球，最近更已連續11場比賽都有進球紀錄。
姆巴佩已連續7個賽季成為所屬聯賽的進球王，其中6個賽季效力於巴黎聖日耳曼，另一次則是在加盟皇馬的第一年。
其他人也在看
孫興慜盛傳以「碧咸式」外借加盟AC米蘭
根據報道，前熱刺球星孫興慜或成為AC米蘭今個冬天轉會窗的引援選項。消息指，他有意以類似碧咸當年的短期外借模式重返歐洲，以備戰2026年世界盃。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
阿摩廉首獲連勝 曼聯2：1贈利物浦4連敗
【Now Sports】周日英超雙紅會，作客的曼聯靠安保姆和哈利麥佳亞各建一功，以2:1送給領隊阿摩廉上任以來首個2連勝，同時也贈給低潮中的利物浦4連敗。曼聯今場閃電開紀錄，藉利物浦的雲迪克與麥卡里士打頂波發生誤會，撞在一起，般奴費蘭迪斯傳到右路的阿麥迪亞路腳下，再直線傳入禁區助安保姆入楔建功，僅62秒便取得領先。這個入球，也令紅軍已連續7場比賽有失球出現。紅軍反撲，21分鐘有最佳扳平機會，沙拿在反擊中傳給加保，可惜後者射門中柱彈出，隨後紅魔門將拿文斯繼國際賽前對新特蘭地標把關後，再有出色表現，分別擋出麥卡里士打和伊薩的射門。至於對面代替阿里遜把關的馬馬達舒韋利，反而有「蝦碌」鏡頭，差點因為甩手讓安保姆在門前梅開二度，但其後也做齣好戲，擋出曼治的遠射。利物浦下半場繼續施壓，50分鐘，加保再次欠運，在死球攻勢中起腳再中柱，紅魔逃過一劫。雙方下半場踢了三分一時間，各自作出調動，紅軍有伊傑迪基、穫斯和居迪斯鍾斯入替，紅魔也有烏加迪、錫斯高和杜古上場，而今季表現備受批評的沙拿，繼續留在場上，65分鐘再次忘帶射門鞋，在禁區右路乘所有球員大漏，控定傳球後對住拿文斯，竟將皮球射出界未能中框。不過，紅now.com 體育 ・ 13 小時前
西甲境外賽風波發酵 料皇馬支持拒賽15秒
【Now Sports】西甲賽會將巴塞隆拿對維拉利爾的比賽移師美國邁阿密的舉動，已引起不少西甲球隊的負面反應，連皇家馬德里都為此表態。皇家馬德里教練沙比阿朗素（Xabi Alonso）表明球會對這場「境外賽」的看法：「我們反對這場在邁阿密的比賽，這是扭曲了比賽的本質。在這個中立場地舉行比賽前，持份者並未達成一致共識，亦沒有進行過諮詢。所以抗議背後的原因絕對正面，背後所代表的情緒亦然。」而巴塞的柏迪（Pedri）亦指球隊上下均對此感到不滿：「我們本來沒有參與這次抗議，但出於對足球專業同仁的尊重，我們認為有需要跟隨。」出國比賽對聯賽賽會而言，或許會帶來額外的收益，接觸的球迷數字亦會更多，不過舟車勞頓之下，輕則球員表現受影響，重則引起傷患，不少西甲球隊已有反對聲音，西班牙球員工會更呼籲球員在每場西甲比賽開始時的15秒拒賽，即球員們會在球證鳴笛之後靜止不動15秒。周五上演的奧維多對愛斯賓奴的西甲比賽已出現這個拒賽的舉動，如今阿朗素表態之後，預料皇馬作客基達菲的比賽中，雙方亦會在開賽時拒賽。相關片段：https://x.com/gemma_soler/status/197955621520326now.com 體育 ・ 18 小時前
柏賓後第一人 綠木大四喜率馬賽升榜首
【Now Sports】美臣格連活個人獨取4球，帶領馬賽周六在法甲以6:2反勝勒阿弗爾，得以壓倒巴黎聖日耳門升上榜首。馬賽在這場比賽上半場24分鐘先失守，不過比賽之後成為美臣格連活（Mason Greenwood）的表演舞台，曾效力曼聯的「綠木」於35分鐘射入12碼為球隊扳平後，下半場中後段再入3球，協助球隊大勝6:2。根據Opta統計，馬賽對上一名在法甲大四喜的馬賽球員，要追溯到1991年的前歐洲足球先生柏賓。馬賽贏波後8戰得18分，以1分力壓王者巴黎聖日耳門，PSG於前一天以3:3賽和斯特拉斯堡。馬賽教練迪些比賽後指出此刻領先並沒意義：「現在是10月18日，不是5月18日，現在排榜首並沒有意思。」now.com 體育 ・ 1 天前
哥迪奧拿：不能只依賴賀蘭
【Now Sports】雖然射手賀蘭入球停不了，但曼城領隊哥迪奧拿仍然有微言......曼城周六在英超憑賀蘭（Erling Haaland）包辦球隊兩個入球，以2:0擊退愛華頓。挪威人本季在球會及國家隊出賽13場入23球，哥迪奧拿賽後有微言，那是衝著其他球員而來：「實在高興，但我們不能只倚賴他，我們需要其他球員（入球）。」曼城本季至今有17球，有11球來自賀蘭，其餘沒球員入多於1球。「這是典型國際賽期後的比賽，我們頭15至20分鐘並未入局，欠缺能量。愛華頓是一支出色的球隊，這是我們所知道的，人家放長波，而我們上半場的表現並不完美。」再談到射手賀蘭，他續說：「我們為他未能入4或5球感到失望，作為一支球隊，我們必須明白不能完全依賴他。艾寧（賀蘭）是無比重要，但我們需要其他球員，他們也具備天份，必須取得入球。」now.com 體育 ・ 1 天前
雙紅會︱利物浦曼聯傳奇亮相啟德 謝拉特隊4:2勝里奧費迪南隊 港隊林嘉緯入替一射一助攻奠定勝局︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】前利物浦及曼聯傳奇球星組成的「雙紅會：謝拉特、里奧費迪南邀請賽」（RED on RED: Gerrard 11 vs Rio 11）今日（18日）下午 5 時在香港啟德體育園主場館舉行。賽事由兩位英格蘭球會的退役代表謝拉特和費迪南擔任隊長，是啟德體育園啟用後舉辦的國際體育活動之一。有球迷形容，今次比賽比數不重要，希望可近距離與偶像見面。Yahoo新聞 ・ 1 天前
古拿殊安巴比再連線 皇馬1球挫9人基達菲
【Now Sports】周日西甲，皇家馬德里作客靠古拿殊傳給安巴比，在比賽後半段一箭定江山，以1:0險勝9人應戰的基達菲，在下輪國家打吡前兩分壓住巴塞隆拿居榜首。皇家馬德里在這場比賽久久未能打開紀錄，攻勢雖多，佔得上風，但基達菲一樣有精彩的反擊。不過，主隊踢至77分鐘時，後備上陣僅1分鐘的尼安，非常不智地在無球在腳下踢跌雲尼素斯，結果紅牌被逐，而皇馬便利用多踢1人的優勢，在3分鐘後打破僵局。入球者繼續是腳風奇順的安巴比（Kylian Mbappé），也是他個人今季在球會的第15個入球，而助攻給他的又是古拿殊（Arda Güler），後者今季已有5個助攻，全都是交給安巴比射入的。基達菲84分鐘再有辛基斯紅牌被逐，同樣是侵犯Vini後兩黃變一紅，最後只剩9人應戰完場。皇馬以1:0小勝後，在積分榜有24分，領先巴塞隆拿兩分，而兩隊下輪會在皇馬的班拿貝球場，上演榜首對決。now.com 體育 ・ 9 小時前
英超 ｜ 森林接觸英超冠軍級名帥
森林正尋找本季第三位主教練，根據《The Athletic》報道，球會已接觸文仙尼，希望邀請他取代剛被解僱的樸斯迪哥高奧。Yahoo 體育 ・ 1 天前
法甲 ｜綠木大四喜 馬賽升榜首
前曼聯球員美臣格連活在馬賽主場歷史寫下新一頁，他於球隊6比2大勝勒哈弗爾的比賽中，攻入四球，創下驚人紀錄。Yahoo 體育 ・ 1 天前
體育｜拜仁主場迎戰多蒙特，球隊火力十足，睇高一線！
19/10德甲 00:30 拜仁慕尼黑 對 多蒙特 拜仁今季各項賽事10戰全勝, 10場共入38球, 只失8球, 場均每場入球逾3球, 失球少於1球, 反映球隊攻守兼備, 主力射手哈利簡尼已入11球, 今季從利物浦轉投的路爾斯迪亞斯亦已融入進攻體系入5球, 球隊進攻火力更勝從前。 多蒙特今季各項賽事9戰6勝3和不敗, 走勢同樣出色, 最近5戰3勝2和近況也好, 多蒙特今季聯賽作客3戰2勝1和, 但上場主場只1-1和萊比錫, 作客氣勢如虹的拜仁將被比下去。 2隊現時分列聯賽首及次位而相差4分, 拜仁仍然可看高一線, 讓球主勝-1.5/-2 1.97。 今場亮點是主力射手哈利簡尼是否能繼續發揮入球機器的角色! 腦震盪已經在prime提供了英超第8輪各場推介和18-20號各埸精選，總共20場推介供各位讀者參考！ 如果大家想緊貼腦震盪每場足球同賽馬心水推介，就立即參加腦震盪prime 會員，跟住貼士分析，一齊贏！ https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/author/concussionFortune Insight ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 20 小時前
馮皓揚隱藏爆肌身型曝光 自揭有輕度亞氏保加症 加入TVB 2年成「身心障礙專業戶」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），2024年加入TVB後有唔少演出機會，不過角色都係有身心缺陷Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
陳偉霆無預兆宣布做爸爸，40歲生日前曬照聲波照片！媽媽是維密天使何穗，多年緋聞對象成為新手父母
陳偉霆毫無預警地分享三張照片，表示和多年的緋聞女友、超模何穗剛成為新手父母，令人非常驚訝！過往二人未曾承認關係，這次突然公佈成為爸媽，可算是一個巨大的震撼彈。同時意味著這位緋聞之王，終於被收服，要步往人生另一階段了。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【新聞點評】股市升愈高 特朗普愈糟
中美經貿戰持續升溫，那邊廂美國連番出手，這邊廂中國強硬回擊。據《華爾街日報》引述消息報道，中方選擇「硬起來」的其中一個主要考慮是，看準美國總統特朗普非常重視股市表現，故認定他在關鍵時刻必會「縮沙」（TACO）。信報財經新聞 ・ 11 小時前
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
哎喲，這故事聽起來像壞掉的童話！日本地下女偶像遠月とうか（本名工藤らるな），今年4月讓粉絲ニノ花60萬日圓（約港幣3萬），贏得「獨家迪士尼約會」特典。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 7 小時前