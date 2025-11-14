場邊翻譯10萬觀看爆紅！ Mia藏著國家隊後援秘密？

Threads日常超接地氣，拿鐵配籃球的混搭風

她的Threads @mia_latte_22 簡直是日常系教科書，bio寫「Mia | 日常とスポーツ | 日本体育大学」，貼文不是拿鐵拉花就是大學操場自拍，偶爾丟一句「杭州の思い出🌟」，

粉絲秒回：「那笑容我可以看一整年！」雖然沒公開追蹤數，但每po一張，互動都熱到像小演唱會，誰說經理不能當網紅？

杭州遠征翻譯神助攻，官方短片破十萬觀看

8月杭州賽場，她不只遞毛巾，還戴耳機現場中英日文切換，YouTube官方片《通訳としての仕事も完璧にこなすマネージャー！エルマコーラ 未亜》上線沒幾天就破十萬，

鏡頭裡她邊翻譯邊對隊友比手勢，專業又可愛😉。CSPark的X貼文po了幕後花絮，991讚45轉發，網友留言：「這翻譯速度，NBA球團快搶人！」

5月發展營就入選，國家隊後援新星誕生

早在2025年5月，日本籃協3x3 U23女子發展營名單公布，她就和伊地知さら一起被點名當支援スタッフ。營隊結束直接飛杭州實戰，

Basketball King報導寫得明白：「有Mia這種後援，遠征效率直線上升！」X上討論區有人開玩笑：「隊長倉石平是不是偷偷加薪了？」整個過程看下來，她根本是場邊的隱藏MVP。

社群話題燒不停，台灣粉絲跨海喊話

X搜她的名字，熱門推文全是「Mia的翻譯片可以當教材」，還有台灣粉絲自製迷因：「場邊有Mia，球隊戰力+50！」

Threads底下留言更直接：「下次來台灣打友誼賽好不好？」看這架勢，她的人氣已經從日本燒到對岸，簡直是籃球界的跨國偶像😏。

