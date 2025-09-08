堺雅人續集拍攝的隱藏玄機：貨車墜谷背後的驚人真相揭露？

亞塞拜然的悲劇一幕

哇，超夯日劇《VIVANT》竟然在海外拍攝撞出大禍！根據《鏡週刊》2025年9月2日報導，堺雅人主演的《VIVANT》續集劇組8月27日在亞塞拜然拍外景時，一輛運送衛生用品的貨車不慎墜谷，52歲當地司機當場身亡，48歲乘客手腕骨折送醫！

網路上瘋傳的藍色貨車翻覆畫面，車身扭曲、救援人員忙碌，簡直像災難片場景！😱 這起事故背後，到底發生了什麼？快跟小編來挖真相！

事故原因的驚人細節

這場車禍怎麼發生的？《NOWnews今日新聞》2025年9月2日報導，TBS電視台公關部8月29日聲明，劇組委託當地製作公司運送拍攝所需的衛生設備，結果貨車在山路行駛時，

疑似因司機誤操作方向盤，導致車輛墜落山谷。《The Japan Times》2025年9月3日補充，亞塞拜然當地山區常有突發濃霧，能見度低，可能是事故誘因。

@Tokyo_drama在X上說：「山路這麼危險，劇組怎麼不謹慎點？」😅 這意外讓人捏把冷汗，安全措施哪裡出了錯？

《VIVANT》的超狂製作背景

《VIVANT》為什麼跑去亞塞拜然拍？《中天新聞網》2025年9月2日提到，這部2023年創19.6%高收視的日劇（），以堺雅人、阿部寬、二階堂富美、松坂桃李等神級卡司聞名，

首季遠赴蒙古動員250人、3000頭動物，首集耗資1億日圓（約台幣2100萬）！續集2026年播出（），為追求電影級畫面，劇組選在亞塞拜然山區取景，打造國際間諜戰氛圍。

@Japan_fan在X上感嘆：「這製作規模太誇張，但安全得顧好啊！」😓 這豪華陣容，卻因意外蒙上陰影！

類似事故的警訊回顧

劇組事故不是第一次！《SoraNews24》2025年9月3日報導，2018年日劇《半澤直樹》在泰國拍攝時，一輛道具車失控撞傷2名臨演。2023年韓劇《The Glory》片場因吊臂倒塌，

導致1名工作人員骨折。《The Japan Times》2024年3月15日指出，日本片場安全規範落後，2024年劇組事故達10起，引發業界檢討。

@Drama_safety在X上說：「亞塞拜然這次太慘，TBS得好好反省！」這起車禍，讓日劇海外拍攝的安全問題浮上檯面！

網友與TBS的熱烈反應

事件曝光後，網路上炸開鍋！X上@TW_dramafan留言：「堺雅人好不容易拍續集，別因事故延期啊！」瀏覽量破12萬！@Tokyo_gossip則說：「亞塞拜然山路太危險，劇組幹嘛選那？」

TBS8月31日宣布已重啟拍攝，強調建立完善安全措施，確保堺雅人、二階堂富美等演員檔期不受影響。《中時新聞網》2025年9月3日報導，粉絲鬆口氣，但仍擔心續集進度。

@Jdrama_lover喊：「安全第一，別再出事了！」這話題衝上台日熱搜，顯示粉絲對《VIVANT》的熱愛！😆

Japhub小編有話說

《VIVANT》這場亞塞拜然車禍，真是讓人既震驚又揪心！😉 堺雅人的神劇續集規模超狂，卻因意外蒙上陰影。

小編覺得，劇組得把安全放第一，別讓粉絲失望！你期待《VIVANT》續集嗎？快留言跟小編分享吧～