德國取消移民快證 廢除「三年入籍」
塑料瓶轉化為高效能超級電容器
一次性水瓶未來可能成為充電裝置的來源，而不是污染堆填區。研究人員已經開發出新方法，將丟棄的聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）水瓶回收再利用，轉化為超級電容器的元件。超級電容器是一種能快速存儲和釋放能量的裝置。在實驗中，使用PET製作的全塑料超級電容器的性能超過了使用傳統玻璃纖維隔離器的類似裝置，這突顯了廢物轉能源技術的潛力。
主導研究的Yun Hang Hu指出：「每年生產超過5000億個一次性飲料瓶，產生大量塑料廢物，這對環境造成了重大挑戰。」他補充說：「從PET衍生的超級電容器在交通、汽車系統、電子產品及消費設備，以及工業和專業領域等多種應用中具有巨大潛力。」
將PET轉化為電導碳是一種可持續的方法來製造超級電容器的元件。這些裝置依賴多孔碳電極有效且重複地存儲能量。Hu的團隊採取了兩步驟的方法。首先，他們將水瓶切成類似「庫斯庫斯」的顆粒，然後加入氫氧化鈣，並在真空中加熱混合物至約1300華氏度（700攝氏度）。這一過程將塑料轉化為多孔碳粉，然後與炭黑和聚合物粘合劑混合，形成薄電極層。
在隔離器方面，將小型PET片材壓平並用熱針打孔，以優化液體電解質中的電流流動。塑料污染已成為全球日益嚴重的危機。每年生產超過5000億個一次性塑料瓶，其中數百萬最終進入堆填區、海洋和水道。這些塑料需要數百年才能降解，對海洋生物和生態系統造成傷害。全球的回收率仍然很低，只有9%的塑料廢物被回收。PET回收提供了一個切實可行的解決方案。將這些瓶子轉化為超級電容器的元件，不僅可以減少堆填區的廢物，還提供可持續的高性能能量存儲選擇。
在裝配裝置時，團隊將兩個多孔碳電極浸入氫氧化鉀電解質中，並用打孔的PET薄膜將其分開。最終得到的基於PET的超級電容器保留了79%的電容，而使用玻璃纖維隔離器的裝置則為78%。這項研究提出了一種將PET廢物轉化為超級電容器元件的潛在策略，開啟了圓形能源存儲技術的新機遇。這種升級的裝置生產成本低於傳統模型，並且完全可回收。
Hu表示：「隨著進一步的優化，PET衍生的超級電容器在未來五到十年內有望從實驗室原型轉變為市場上可用的裝置，尤其是在對可持續、可回收的能源存儲技術的需求不斷增長的背景下。」這項研究強調了日常塑料廢物如何被重新想像為清潔能源應用中的高性能材料，從電子產品到交通運輸。通過將丟棄的水瓶轉變為有價值的元件，研究人員旨在同時解決能源存儲和塑料污染的挑戰。
推薦閱讀
其他人也在看
月餅回收2025｜月餅/月餅盒回收計劃合集 送高達$100奇華優惠券、美心送$78電子餐飲券（不斷更新）
相信大家中秋節都食了不少月餅，剩下的月餅和月餅盒不知如何處理？每年坊間也有不少環保團體舉辦月餅回收活動，將收集所得的月餅、月餅券分享給弱勢社群。同時，還有月餅盒回收活動，可以去減少浪費外，還有機會獲得高達$100奇華優惠券、美心$78電子餐飲券！本文將詳細介紹2025年主要的月餅和月餅盒回收計劃，讓我們一起實踐環保中秋，傳遞愛心！YAHOO著數 ・ 1 天前
珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略
珠海作為大灣區的親子旅遊熱門地，萬眾期待的珠海首個室內滑雪場「萬雪匯冰雪樂園」終於趕得及在今年國慶日前即9月29日開幕，分為滑雪區、娛雪區及服務區，特設190米雙向滑雪道、十多項娛雪項目、每小時定時飄雪等，集滑雪、娛雪於一身，能體驗沉浸式冰雪世界！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
莊思敏再婚吳若希竟獻唱《越難越愛》 網民：好唔吉利
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏昨日（8日）傳來喜訊於峇里島舉行婚禮Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎
1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 19 小時前
前TVB主播周嘉儀拎LaBuBu入馬場支持愛驅 屋邨岀身被指拜金 近年突富貴
前TVB首席新聞主播周嘉儀（Venus）不時岀入馬場，作為馬匹「天下寵兒」的馬主，周嘉儀被發現帶同Labubu公仔為愛驅打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 20 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 18 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 天前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 1 天前
白銀價格漲破50美元 亨特兄弟逼空以來頭一遭
【彭博】-- 現貨白銀價格飆升至數十年來的最高水平，因激增的避險需求放大了倫敦市場的供應緊張。銀價周四一度大漲2.3%並突破每盎司50美元，觸及20世紀80年代亨特兄弟逼空以來的最高紀錄。白銀價格今年以來已上漲逾70%，令黃金創紀錄的漲幅相形見絀。美國財政風險、股市過熱及聯儲會獨立性面臨威脅等因素引發投資者擔憂，促使其加大了對避險資產的追逐。與此同時，關鍵的倫敦市場上白銀供應短缺也支撐了價格，同時還大幅推高了借入該金屬的成本。在紐約商品交易所，白銀期貨價格仍低於1980年1月創下的每盎司50.Bloomberg ・ 11 小時前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現
內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%
滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。AASTOCKS ・ 22 小時前