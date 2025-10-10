塑料瓶轉化為高效能超級電容器

一次性水瓶未來可能成為充電裝置的來源，而不是污染堆填區。研究人員已經開發出新方法，將丟棄的聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）水瓶回收再利用，轉化為超級電容器的元件。超級電容器是一種能快速存儲和釋放能量的裝置。在實驗中，使用PET製作的全塑料超級電容器的性能超過了使用傳統玻璃纖維隔離器的類似裝置，這突顯了廢物轉能源技術的潛力。

主導研究的Yun Hang Hu指出：「每年生產超過5000億個一次性飲料瓶，產生大量塑料廢物，這對環境造成了重大挑戰。」他補充說：「從PET衍生的超級電容器在交通、汽車系統、電子產品及消費設備，以及工業和專業領域等多種應用中具有巨大潛力。」

將PET轉化為電導碳是一種可持續的方法來製造超級電容器的元件。這些裝置依賴多孔碳電極有效且重複地存儲能量。Hu的團隊採取了兩步驟的方法。首先，他們將水瓶切成類似「庫斯庫斯」的顆粒，然後加入氫氧化鈣，並在真空中加熱混合物至約1300華氏度（700攝氏度）。這一過程將塑料轉化為多孔碳粉，然後與炭黑和聚合物粘合劑混合，形成薄電極層。

在隔離器方面，將小型PET片材壓平並用熱針打孔，以優化液體電解質中的電流流動。塑料污染已成為全球日益嚴重的危機。每年生產超過5000億個一次性塑料瓶，其中數百萬最終進入堆填區、海洋和水道。這些塑料需要數百年才能降解，對海洋生物和生態系統造成傷害。全球的回收率仍然很低，只有9%的塑料廢物被回收。PET回收提供了一個切實可行的解決方案。將這些瓶子轉化為超級電容器的元件，不僅可以減少堆填區的廢物，還提供可持續的高性能能量存儲選擇。

在裝配裝置時，團隊將兩個多孔碳電極浸入氫氧化鉀電解質中，並用打孔的PET薄膜將其分開。最終得到的基於PET的超級電容器保留了79%的電容，而使用玻璃纖維隔離器的裝置則為78%。這項研究提出了一種將PET廢物轉化為超級電容器元件的潛在策略，開啟了圓形能源存儲技術的新機遇。這種升級的裝置生產成本低於傳統模型，並且完全可回收。

Hu表示：「隨著進一步的優化，PET衍生的超級電容器在未來五到十年內有望從實驗室原型轉變為市場上可用的裝置，尤其是在對可持續、可回收的能源存儲技術的需求不斷增長的背景下。」這項研究強調了日常塑料廢物如何被重新想像為清潔能源應用中的高性能材料，從電子產品到交通運輸。通過將丟棄的水瓶轉變為有價值的元件，研究人員旨在同時解決能源存儲和塑料污染的挑戰。

