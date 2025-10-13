塔利班開記招謝絕女記者 結果兩日後最不期待的畫面出現了

昨日（12 日）舉行的記者會，塔利班容許女記者出席，結果最記者席上最前排的都是女記者。 （binny yadav / X）

一向被指限制女性權利的阿富汗塔利班政權，上周五（10 日）把自己的理念實踐於其駐印度大使館，召開了一場拒絕女記者出席的新聞發佈會，引來印度政界及傳媒強烈批評。事隔 48 小時，塔利班召開另一場記者會，今次容許女記者出席，結果坐在記者席最前排的記者，都是女性。

上周五（10 日）記招 16 記者全屬男性

涉事記者會在德里舉行，大約有 16 名記者獲邀採訪，他們清一色是男性。主持記者會的是塔利班外長 Amir Khan Muttaqi，當日在場的記者發現，有外媒和女記者欲進入大使館採訪，均被拒絕。印度外務部長 S Jaishankar 也有出席論壇，外務部回應傳媒查詢時聲稱，他們沒有參與涉及傳媒安排的事宜。

BBC 引述塔利班政府消息人士承認，沒有邀請女記者出席記者會，女記者被拒出席是因為缺乏適當的協調。印度反對派領袖 Rahul Gandhi 批評印度總理莫迪容許這場活動繼續舉辦，是告訴印度每位女士「你（莫迪）弱小得不能為維護她們」。印度傳媒組織 The Editors of India 亦強烈譴責安排，不論印度外務部有否負責協調，容許這種歧視安排發生而不表反對，令人深感擔憂。

昨日（12 日）塔利班政權「補鑊」記者會，沒有再拒絕女記者出席。 （Sidhant Sibal / X）

阿富汗駐印度大使館安排歧視女性，引來印度社會強烈反彈。

面對強烈反響，塔利班在昨日（12 日）召開另一場記者會，容許女記者出席。結果，可能是塔利班最不期待的畫面出現了 - 記者席上，坐最前排的清一色是女記者。Muttaqi 在記者會上解釋，周五的安排並非刻意，獲邀記者名單的決定出於匆忙的時間，純屬技術事故，沒有其他原因。

印度新聞業界組織 Press Club of India 今日（13 日）發表聲明，繼續強烈譴責塔利班首次記者會拒絕女記者出席，指出這種歧視做法完全違背印度憲法的價值、民主信條和新聞自由理念。組織祝賀堅持平等對待並終於獲得出席記者會的女記者，認為她們的堅持確保了印度新聞工作者不可動搖的承諾。