塔巴回顧｜靠近廣東沿岸期間曾有「對流熱塔」反映增強 3 個參考測風站達烈風水平｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】熱帶氣旋塔巴今日（9 日）已在廣西內陸減弱為低壓區。天文台回顧，塔巴周日（7 日）和周一（8 日）在靠近廣東沿岸的過程持續增強，曾經出現「對流熱塔」，反映了熱帶氣旋的增強現象，塔巴最後以強烈熱帶風暴的強度在台山登陸。有統計指，八個風球參考站中的最高平均風速為每小時 59.1 公里，至於上述 8 站當中，有 3 個錄得烈風或以上風力，雖然未達天文台的「八中四」標準，但已經是 2017 年以來首個「八中三」或以上的「八號風球封頂」案例。
今次塔巴襲港，天文台在 9 月 5 日晚上發出一號戒備信號；9 月 7 日凌晨發出三號強風信號；9 月 7 日晚上 9 時 20 分發出八號東南烈風或暴風信號；到 9 月 8 日下午 1 時 10 分改發三號強風信號，八號信號維持 15 小時 50 分鐘。
塔巴中心增強期間曾有閃電
天文台在昨日的「天氣隨筆」提到，在較高的海面溫度及其他合適的大氣條件下，塔巴在移近廣東沿岸期間具備增強的條件。至於增強期間的「對流熱塔」，是指熱帶氣旋眼牆附近有劇烈上升的對流運動，雲頂高度可直達對流層頂部，並伴隨閃電。參考昨日凌晨的雷達圖，觀察到塔巴中心附近有雲對地閃電。
塔巴在香港西南面約 170 公里掠過，在塔巴吹襲香港期間，本港多處地區吹烈風，其中長洲、昂坪及橫瀾島的風力達暴風程度；至於沙洲、赤鱲角、青洲、赤柱、大老山和西貢的風力達到烈風程度。
八站風速平均值排第 13 位
「香港地下天文台」公布，在天文台 8 個參考測風站網絡之中，長洲錄得平均風速每小時 99 公里的暴風，西貢及機場錄得的烈風分別為每小時 69 和 67 公里；啟德、青衣及流浮山錄得強風，分別為每小時 61 公里、55 公里和 54 公里，其中啟德的風速接近強風上限（62km/h）。比較 2007 年至今共 39 個八號或以上風球的個案，塔巴在八個熱帶氣旋參考測風站所錄得的風力，按最高 60 分鐘風速平均值排名第 13，屬於近年排名較高的「八號封頂」個案。
大澳，尖鼻咀潮水較平常高 0.6 米
天文台在「天氣隨筆」又說，塔巴的雨帶為本港帶來狂風大驟雨。由周一午夜至下午 2 時，大部分地區錄得超過 70 毫米雨量，當中九龍及新界多處地區更錄得超過 100 毫米。
適逢天文大潮，昨日漲潮時本港水位較平常漲潮為高，再加上塔巴帶來的風暴潮，大澳及尖鼻咀的最高水位分別曾上漲至海圖基準面以上約 3.0 米及 3.4 米，較正常高 0.6 米左右。
另外，天文台指曾經與政府飛行服務隊合作，於塔巴上空投放下投式探空儀，收集大氣中不同高度的風向風速、氣壓、氣溫、濕度等氣象資料，測量時在塔巴中心附近錄得超過每小時 85 公里的接近地面風速，並顯示烈風區域主要集中在風暴中心以東。
