塔巴逼近 多間航空公司取消往返香港的航班

【Now新聞台】塔巴逼近，陸空交通受影響。

內地鐵路單位通報，由於天氣情況惡劣，周一兩班原定來往香港西九龍至湛江西的高鐵列車改為來往西九龍至廣州南。

國泰航空指會取消少量周一營運的航班，乘客可獲豁免更改機票及取消航班的手續費。中華航空表示至少17班香港往返台北及高雄的航班要取消。香港快運周一有五對往返香港的航班取消，受影響的乘客可獲票務彈性處理。

