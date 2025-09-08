專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
「塔巴」風力漸減 梁榮武料強雨帶「列車效應」影響香港
【on.cc東網專訊】又打風！強烈熱帶風暴「塔巴」襲港，香港天文台昨晚（7日）9時20分起發出8號東南烈風或暴風信號，並曾發出黃色暴雨警告信號，不過直至上午11時35分已經取消暴雨警告信號。香港氣象學會發言人梁榮武今日（8日）表示，本港南面有一條相當強的雨帶，預計雨帶會由南向北移動影響香港，或對本港造成「列車效應」，即一場大雨過後又會有另一場大雨經過；而當「塔巴」登陸台山後，風力將會逐漸減弱，但預計外圍雨帶仍會繼續影響香港。
梁榮武指出，雖然「塔巴」只是強烈熱帶風暴，但飛行服務隊昨日曾派出定翼機探測塔巴的威力，該風暴的中心風力並不弱，只是與颱風相差很少。梁又稱，「塔巴」風力影響本港南面和西面較多，包括赤柱、港島南區及長洲等地已達到烈風標準，本港機場更曾錄到時速130公里陣風。
8號東南烈風或暴風訊號現正生效，天文台表示，塔巴正移入廣東內陸並將逐步遠離本港，預料本港普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午1時10分改發三號強風信號。
