精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
塔羅是一場騙局？從心理與身心靈視角看「塔羅的真偽與啟發」：不是預言而是內心的放大鏡｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
作為一名催眠治療師兼塔羅師，我經常接觸到各種關於身心靈工具的疑問與爭議。最近，我在Instagram上看到一條有趣的短片，標題看似挑釁地稱「塔羅其實係場詐騙」，但內容卻以溫和的方式解釋塔羅的本質。它將塔羅比喻為一面鏡子，能夠反映出當事人當下的問題，並以他們渴望聽到的語言，傳達出真正需要的指引。
這段影片引發了我對塔羅的深入思考：它究竟是騙局，還是心理與靈性層面的輔助工具？
塔羅的鏡子隱喻：映照內在的真相
片中指出，塔羅並非預測未來的魔法，而是像鏡子般映照出咨詢者（以下簡稱「問家」）的內在狀態。它捕捉當下的情緒、困境，並透過符號化的牌陣，用一種符合問家心理預期的語言來表達。這聽起來頗具哲理：塔羅不是外在的預言家，而是內心的放大鏡，能幫助人們意識到潛藏的問題。
如果問家正陷入職業困境，塔羅可能抽到象徵「轉變」的牌，這並非巧合，而是反映了問家潛意識中的不安。從我的專業經驗來看，這與催眠治療有異曲同工之妙。在催眠狀態下，人們往往能接觸到被壓抑的記憶或情緒，塔羅則透過視覺符號，引導類似的自我覺察過程。它不是「騙」，而是借用象徵語言，激發問家的內在智慧。
揭示內心恐懼：投射效應與潛意識的橋樑
然而，這個觀點也引出一個關鍵問題：塔羅如何能夠反映問家的內心恐懼或脆弱？從心理學角度，這可以歸因於「投射效應」（projection）。人類傾向將自己的內在感受投射到外部刺激上，塔羅牌的圖像和解釋正提供了這樣的畫布。譬如，一張描繪黑暗或混亂的牌，可能觸發問家對失敗的恐懼，這其實是他們自身經驗的鏡像，而非牌陣的「預知」。
在身心靈層面，塔羅可視為一種冥想工具，類似於催眠中的引導想像。它幫助問家進入更深層的意識狀態，揭示潛意識中的脆弱點——如對親密關係的恐懼，或對未知的焦慮。這不僅是反映，更是啟發：恐懼往往是成長的信號，提醒我們檢視未癒合的傷口。
面對恐懼的轉化之道：從覺察到行動
面對這些「inner fears」，我的建議是不要視之為宿命，而是轉化為行動的起點。透過催眠技巧，例如深呼吸或視覺化練習，個案可以重新詮釋這些恐懼：想像恐懼如雲朵般飄散，或轉換為積極的洞見。這不僅緩解情緒，還能培養內在韌性，讓恐懼成為成長的催化劑。
更進一步的啟發在於，這種轉化過程強調個人責任——塔羅不是魔法棒，而是邀請我們參與自己的療癒之旅。例如，定期抽取一張牌來反思當日情緒，能逐漸建構出更強大的心理韌性。
質疑與開放的心態：影響準確性的關鍵
當然，塔羅的「準確性」並非絕對，這也帶來另一層爭議。如果問家以封閉的心態接近塔羅——例如帶著強烈質疑或不願敞開——往往會出現「唔準」或「唔畀人幫」的狀況。這是為什麼？從心理現象來看，這涉及「確認偏差」（confirmation bias）：當問家預設塔羅是騙局，他們會無意識地忽略符合的解釋，只記住不符的部分，導致體驗變得負面。
反之，開放的心態能促進更流暢的互動，讓塔羅成為對話的橋樑。首先，塔羅師/催眠治療師可以鼓勵問家/個案從好奇而非批判的角度出發，例如先討論及釋除他們的疑慮，以建立信任。其次，問家或個案自身可以試著練習 mindfulness（如正念冥想），減輕防衛心態，讓過程更像探索而非審判。這樣，即便結果不如預期，也能從中獲得啟發，而非視為失敗。
鏡子背後的邀請與自我賦權
塔羅是否「詐騙」，取決於如何使用與詮釋。它不是萬靈仙丹，但若視為反映內心的鏡子，便能帶來啟發。在我的實踐中，我見過無數人透過塔羅或催眠，找到前行的方向，運用它來賦權和認識真正的自己。
==========
Yahoo Style 專欄《心靈治療「為你娘」》by Winnie
作者簡介：Winnie一位註冊催眠治療師，並擁有超過8年直覺塔羅經驗的專業人士，自2017年開始踏足身心靈領域。作為一位心靈治療師，Winnie 擅長以關懷和個人化的方式，透過不同的工具和催眠治療技巧，幫助人療癒心靈。
專欄頁：《心靈治療「為你娘」》
==========
專欄相關文章：
大埔宏福苑五級火｜火災事件的「情緒漣漪」，3個處理共情心理方法減輕無力感｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
「內在小孩」是什麼？療癒自己先來喚醒內在純真的自我，催眠治療角度分析「人格發展」的核心｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
煲仔飯推介2025｜Top 19香港人氣必食煲仔飯！深水埗$48煲仔飯/隱世名店/老牌炭爐即煲
煲仔飯推介2025｜Top 19香港人氣必食煲仔飯！深水埗$48煲仔飯/隱世名店/老牌炭爐即煲；煲仔飯推介邊間？天氣開始轉凍，最適合就是吃煲仔飯暖胃！煲仔飯絕對是秋天必食美食之一，2025年煲仔飯店動向繼續受到大家關注，想知今年Top 19人氣必食煲仔飯有哪些？馬上繼續看下去！Yahoo Food ・ 22 小時前
雙12優惠2025｜屈臣氏網店護膚品、保健品低至半價！滿額輸入優惠碼即減$250、買奶粉送電池爐
屈臣氏網店雙12優惠超抵買！大家作為易賞錢家族成員，當然要趁大減價支持下「家族生意」。即日起至12月16日，網店大派三大優惠，當中最誘人的當然是易賞錢會員購買精選商品，買滿$1,999輸入優惠碼【LESS250】即可減$250；更有送屈仔相機、可口可樂汽水、超迷你紙手帕18包裝等優惠。此外，保健品如BLACKMORES益生菌買2送1、雀巢奶粉買滿$450送普樂氏電池爐、Avène護膚品低至半價等優惠都非常吸引，大家不妨繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
夏基美有傷照入選摩洛哥大軍
【Now Sports】今屆非洲國家盃東道主摩洛哥周四公佈26人大軍名單，隊長夏基美有傷在身依然奉召。27歲的夏基美（Achraf Hakimi）於上月歐聯代表所屬球會巴黎聖日耳門出戰拜仁慕尼黑時扭傷腳踝。摩洛哥教練利加基在上星期世界盃抽籤時，已提及該名應屆非洲足球先生的傷勢：「他的情況正好轉，康復中。他希望能在這兒，他是我們的領袖、隊長。」在周四公佈的名單，夏基美果然榜上有名。摩洛哥將於本月21日在迎戰科摩羅，同列A組的球隊尚有馬里及贊比亞。過去13屆非洲國家盃，僅曾有3支東道主曾稱霸。除夏基美外，曼聯後衛馬沙拉維及貝迪斯中場索菲安安拉拔等名將都榜上有名。now.com 體育 ・ 1 天前
【12月唇彩新品】嬌蘭丹寧唇殼太高級！蘭蔻90週年限定爆紅色、RMK春季水光奶唇提前登場！
嬌蘭：高訂丹寧唇殼＋全新ROUGE G唇色，美到像精品收藏品！嬌蘭這季把高訂語言玩到極致，全新的ROUGE G緹花丹寧系列直接把再生丹寧放進唇膏殼裡，粉色、藍色、紅色通通以精緻布料呈現，拿在手上就是一支精品！搭配的限定色唇膏從淡粉裸調到深邃紅棕都有，質地飽和又不挑膚，...styletc ・ 15 小時前
大埔宏福苑五級火｜業界指搭棚黑工一直存在 部門執法時「打鑼打鼓」致「聞風先遁」
大埔宏福苑五級大火發生後，政府發出棚網移除命令。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(12日)在商台節目指出，拆網需要4天，而重新掛網則超過10天，預計建造業議會採購的棚網會分批輸港，首批可能會涉及20幢或30幢建築，此階段人手應仍足夠，但若一星期內有第二批棚網到達，屆時人手可能會出現緊張。 建議執法部門先用無人機拍am730 ・ 18 小時前
天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約24度
【Now新聞台】本港今日(12月12日)天氣預測，大致多雲。日間部分時間有陽光，最高氣溫約24度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。 展望未來一兩日風勢仍然頗大。明日稍後轉吹北風，有一兩陣雨，氣溫顯著下降。星期日及星期一市區最低氣溫在15、16度左右，新界再低兩三度。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
「布甸頭」救星？美髮界爆紅「髮根補染粉」，aespa Winter都有興趣的染髮神器
最近THICK FIBER髮根補染粉話題度超高！相信染開頭髮都會覺得「布甸頭」好困擾，而這款髮根補染粉正正就是「布甸頭」救星！專攻稀疏髮線與灰根問題，一掃就讓頭頂豐盈自然。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
Lisa變身電影女星！夥拍馬東石、李陣郁做打女
BLACKPINK 的Lisa 身份再+1！繼《白蓮花大飯店》首次展露演技之後，即將進軍電影圈，與演員馬東石、李陣郁合作，拍攝Netflix電影，變身打女！Netflix日前宣佈馬東石、李陣郁將和Lisa一起拍攝動作片Tygo。 電影由李相勇擔任導演，是與Chris Hemsworth的《Extraction》系列共享世界觀的作品。馬東石於電影中飾演因為戰爭而遺下的孤兒，長大後成為僱傭兵Tygo。Tygo因為像家人一樣的隊友被犯罪組織綁架，他需要冒著生命危險進行救援任務。李陣郁則扮演與Tygo對立的犯罪組織負責人，於電影中和馬東石展開充滿緊張感的對決。Lisa則是繼《白蓮花大飯店》第三季之後再次挑戰演技，她飾演Tygo朋友兼隊友，並於執行任務的過程中陷入危險。馬東石於介紹電影時表示：「今次電影是用了多年時間準備和製作的作品，非常高興，期望能為《Extraction》全球宇宙增添了韓國色彩。」 李陣郁形容自己為系列粉絲，很榮幸能參與分享世界觀的作品。 傳達了感想，並會盡最大努力用好電影來報答。推薦閱讀:➤ 與Blackpink Jennie戀情曝光！日裔美籍演員Nico Hiraga是誰ELLE.com.hk ・ 1 天前
新棚網「過三關」 交證明書 採樣檢測 抽查覆檢 甯漢豪冀首批一個月後再上架
大埔宏福苑五級大火發生後，政府發出棚網移除命令，要求正進行大廈外牆維修的工程移除棚網。發展局昨公布一套新的外牆棚網抽樣檢查制度，當中3項新措施包括承建商須提供棚網阻燃的檢測文件和證明書；抽取指定數目樣本到指定實驗所檢測；棚網上架後會隨機抽查。發展局長甯漢豪表示，由於近期有大量工程的棚網下架，料短期內對棚網和檢測有大量需am730 ・ 1 天前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜朗廷酒店自助餐人均低至$263 食即開生蠔/威靈頓和牛/波士頓龍蝦
想在繁忙的香港生活中找個地方享受美食，好好犒賞自己？位於尖沙咀北京道的朗廷酒店The Food Gallery絕對是個好選擇。餐廳12月為大家帶自助午餐及晚市自助餐買一送一優惠，自助午餐人均低至$263，晚市自助餐人均低至$473，即可享受有豐富菜式的環球美食。自助午餐提供選時令長腳蟹、麵包蟹、熟蝦，及烤阿根廷沙朗牛等；自助晚餐主打一系列的和牛美食，如威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司、燒和牛肩胛肉眼芯、波士頓活龍蝦，黑松露蝦多士以及新鮮炒蟹等，絕對是回本之選，感興趣記得上Klook搶購優惠！Yahoo Food ・ 19 小時前
社交媒體成 ADHD 元兇？研究：打機無損專注力，玩 FB/ IG / TikTok 更容易分心
在這個「機不離手」的年代，家長最擔心的莫過於孩子沉迷電子產品會影響學業和專注力。然而，根據一項由瑞典和美國頂尖學府發布的最新研究，並非所有螢幕時間都生而平等。研究驚人地發現，打機或睇 YouTube 未必是問題所在，真正的「專注力殺手」原來是社交媒體。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
國安處首引非法操練罪拘9男 涉軍事式訓練 檢獲爆炸品(鄔卓然報道)
【Now新聞台】警方國安處首次引用《維護國家安全條例》的非法操練罪，拘捕9名男子，涉嫌進行類軍事式訓練，又指有被捕者曾出現在大埔宏福苑災場，擔心有人藉機令「黑暴」重現。 檢獲證物包括7支氣槍、仿製刀劍及懷疑用作自製槍械的3D打印機等。警方國安處指上年初收到情報，懷疑有人在新蒲崗一個工廈單位收藏武器及進行軍事式訓練，調查後相信是有團伙嘗試組織反政府人士，訓練他們，包括槍械及軍刀訓練、格鬥及無線電通訊等。國安處周四晚到單位，首次引用《維護國家安全條例》下的非法操練罪拘捕6名在場男子，其中一人當時正訓示其他人。警方之後再在屯門及油麻地拘捕多3名男子，9人年齡介乎20至25歲，正被扣留調查。國安處總警司李桂華：「我們最憂心的是，居然發現有一些爆炸品，低性能火藥並不等於沒有殺傷力，所以警方十分之關注。訓練是一個室內場所，很隱蔽，我可以形容為重門深鎖。第二，他們把所有窗戶全部以黑色膠袋遮蓋，不想讓其他人看到他有這情況，可想而之是比較隱密。」國安處指會集中調查武器如何製造及使用目的、有沒有其他人涉案，又指根據情報所得，其中一人有透露過訓練目的，部分人亦曾出現於大埔宏福苑災場。李桂華：「在火災之後，很now.com 新聞 ・ 11 小時前
【屈臣氏】OLAY 限時全線優惠（即日起至18/12）
OLAY x 屈臣氏限時全線優惠！快啲入手近期被封為「微整Cream」必囤人氣OLAY紅金面霜！網友紛紛讚嘆其抗老效果完勝一般膠原面霜，全因其重磅加入訊號肽多效改善老化跡象，首創「類肉毒肽」緊緻提拉，以酵母肽加速促生3大抗老蛋白，在儀器實測下法令紋減淡、蘋果肌豐盈、下顎線更清晰， 效果肉眼可看得到！由即日起至18/12，到屈臣氏門市/ 網店入手可享以下限時優惠！買任何OLAY產品滿$388即送$50屈臣氏電子現金券 (全線門市/網店)，買任何OLAY產品滿$688再送$100屈臣氏電子現金券* (指定門市/網店)。YAHOO著數 ・ 18 小時前
52歲女星蔡少芬狀態驚豔！中醫解析生活「凍齡秘訣」：氣血充足、陰陽平衡是關鍵
52歲的香港女星蔡少芬近期亮相公開場合，狀態亮眼、氣色紅潤，完全看不出已邁入50歲。她也曾分享自己的保養之道，重點從不依賴醫美，而是長年實踐「防曬＋基礎保濕」這套簡單卻有效的保養原則。姊妹淘 ・ 1 天前
雙12優惠2025｜香港海洋公園門票買一送一！SANRIO角色打卡＋探訪熊貓加加與得得｜即搶優惠碼
香港海洋公園去年新添小熊貓寶寶，圓碌碌、毛茸茸，超級可愛！除了探訪熊貓加加與得得外，香港海洋公園由12月13日起，更推出海洋公園 x Sanrio 角色 「蔚藍海洋之旅」，六大超人氣 Sanrio 角色齊集香港海洋公園，約定大家一同坐上潛艇。Klook於雙12檔期推出大量優惠，包括香港海洋公園成人門票推出「買一送一」優惠，一於快人一步搶優惠碼，打卡Sanrio角色兼親親熊貓啦！Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
總統女婿庫許納重返川普團隊 白宮稱重視專業知識
（法新社華盛頓12日電） 庫許納（Jared Kushner）在白宮唯一正式職稱是女婿，但他如今回歸美國總統川普核心圈，此一舉動引人矚目又頗具爭議。白宮發言人凱利（Anna Kelly）接受法新社詢問時表示，「庫許納是總統川普值得信賴的家人及優秀的顧問」，並提及庫許納在中東事務上的「成功紀錄」。法新社 ・ 13 小時前
雙12優惠2025｜Zalora名牌手袋激減低至11折！$720買OL返工袋/$2XXX入手Coach Brooklyn 28、Kate Spade銀包最平36折
每年備受囑目的Zalora雙12優惠正式開鑼！一連五日全網品牌熱銷商品劈價低至2折，最後清倉精選款式更激減至3折，折上折優惠超吸引。今篇先精選女裝手袋，大牌如Michael Kors、Coach、Kate Spade甚至高奢品牌Burberry都加入了減價行列，多款OL返工袋啱晒新一年想換行裝的事業女性，以下整理了$2,000內的日常通勤包，趁着今次火速入手吧！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
小編開箱iHerb實用聖誕交換禮物！$2XX入手13件身體護理產品、超爆笑禮物之選「如廁噴霧」（有片）｜聖誕禮物2025
聖誕節到啦！大家有沒有準備禮物送家人、朋友、伴侶，或著獎勵一下辛苦了一年的自己呢？想要找到一款適合大家的禮物，可以從個人護理的方向考慮，Yahoo購物專員從iHerb上竟然破天荒找到非常適合送禮的四款gift sets，有護膚愛好者必定會愛的護膚品禮盒，還有超爆笑超有趣的如廁噴霧，不過要說到最重點推介的，必定是第一款「儀式感滿分」的獨特之選～價錢全都超級便宜，買多幾款送給身邊的人都不會心痛！感興趣就請繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
巨星也愛扭蛋！Johnny Depp東京戴「玉米筍戒指」反差萌成焦點 同系列扭蛋戒指還有這些！
巨星Johnny Depp近日現身日本，出席Tokyo Comic Con 2025活動。然而，比起活動本身，他左手小指上佩戴的一枚「玉米筍造型戒指」卻意外搶走所有焦點，在社群媒體上引爆熱烈討論！其實這款小物非常便宜，而且小編發現還有更多同系列的扭蛋，各位粉絲可以輕鬆入手同款！Yahoo Style HK ・ 14 小時前