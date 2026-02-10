塞內加爾大學生與警方爆發衝突 一名醫學生喪命

中國最高院推翻加國公民死刑判決 外交部：依法獨立審理《紐約時報》報道，中國最高法院上周五推翻下級法院，對加拿大公民謝倫伯格販毒案的死刑判決，謝倫伯格的代表律師指案件將發回重審，預料謝倫伯格不太可能會再次被判死刑。最高法院今次的判決，正席加拿大總理卡尼幾周前訪華，與國家主席習近平會晤後不久。中國外交部發言人林劍在例行記者會被問到，今次宣判是否中加關係改善的信號，他回應指，近日中國有關司法機關對有關死刑案進行覆核，並作出宣判，是依法獨立審理和判決。 加拿大外交部表示，已知曉中國最高法院作出的一項決定，但未透露具體細節，又指加方一直呼籲中方對案件予以寬大處理，將繼續支持謝倫伯格和他的家人。 (ST)

infocast ・ 1 天前