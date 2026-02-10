塞內加爾大學生與警方爆發衝突 一名醫學生喪命

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
特朗普稱將阻止美加新建大橋啟用 稱要擁有該橋半數權益
美國總統特朗普在社交媒體上貼文要脅，將阻止連接美國底特律與加拿大安大略省溫莎市的新建46億美元大橋啟用。
加州禁止聯邦官員執法戴口罩 法官裁定駁回
（法新社華盛頓9日電） 美國聯邦法官今天駁回加州一道法規，其內容禁止聯邦移民官員在執法時遮蓋臉部。不過，法官維持加州的規定，要求聯邦官員在執法時，必須主動出示身分證件。
從關稅到基建！特朗普再槓加拿大 要求跨境大橋分一半所有權
美國總統特朗普週一 (9 日) 晚間表示，將立即與加拿大展開談判，要求美國因安大略省與密西根州之間正在興建的跨境大橋獲得補償，並主張美方應取得至少 50% 的所有權。此番言論再度凸顯美加關係緊張，尤其是在加拿大尋求與中國加強貿易往來之際。
戰後最強勢首相崛起東瀛 高市的日本夢即將接受市場考驗
【彭博】— 就在不久前的10月，高市早苗千辛萬苦才爭取到能出任首相的國會席位。如今她華麗轉身，坐擁的選民授權之大，為第二次世界大戰以後日本歷屆領導人無法攀比。
特朗普自豪宣稱美國已進入「特朗普經濟」 民調卻顯示多數民眾不買單
美國總統特朗普近日接受《NBC》專訪時宣稱，美國已正式進入「特朗普經濟」（Trump economy）時代，並對目前的經濟表現表達高度自豪。
南韓無人機越界飛北韓 警方突擊搜查情治單位
（法新社首爾10日電） 南韓當局針對無人機飛越邊界並在北韓上空遭擊落事件展開調查，軍警聯合調查專案小組今天突襲搜查有關情治單位。法新社報導，如今警方表示，正在調查3名現役軍人及1名國家情報院（National Intelligence Service）人員，懷疑他們與此案有關。
傳北京或因美對台售武阻特朗普4月訪華
英國《金融時報》日前報道，北京當局警告美國，若推進新一筆200億美元的對台軍售案，可能有礙美國總統特朗普4月的訪華行程。
中國最高法院推翻加國公民販毒死刑判決 外交部：依法獨立審理
中國最高院推翻加國公民死刑判決 外交部：依法獨立審理《紐約時報》報道，中國最高法院上周五推翻下級法院，對加拿大公民謝倫伯格販毒案的死刑判決，謝倫伯格的代表律師指案件將發回重審，預料謝倫伯格不太可能會再次被判死刑。最高法院今次的判決，正席加拿大總理卡尼幾周前訪華，與國家主席習近平會晤後不久。中國外交部發言人林劍在例行記者會被問到，今次宣判是否中加關係改善的信號，他回應指，近日中國有關司法機關對有關死刑案進行覆核，並作出宣判，是依法獨立審理和判決。 加拿大外交部表示，已知曉中國最高法院作出的一項決定，但未透露具體細節，又指加方一直呼籲中方對案件予以寬大處理，將繼續支持謝倫伯格和他的家人。 (ST)
安永料香港2025至2026財年錄約5億元赤字 財政儲備略降至6,538億
安永預計港府2025至2026財政年度將錄得約5億元赤字，財政赤字較政府於2025年2月公布的財政預算案中原先預測的670億元赤字大幅收窄。
高市早苗：對與中國對話持開放態度
（法新社東京9日電） 日本首相高市早苗今天表示，她對於與中國對話持開放態度。高市在大選大勝隔天的記者會上表示：「我國對於與中國進行各種對話持開放態度。」
安世危機恐更難消 多位對華鷹派人士將加入荷蘭新內閣占據要職
【彭博】--
李家超：巴拿馬裁決已損害當地營商信心 將盡早敲定宏福苑長遠住宿方案｜Yahoo
巴拿馬最高法院在上月底裁定，長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）和巴拿馬政府簽署續約經營兩個巴拿馬港口違憲。行政長官李家超今早（10 日）出席行政會議前，被問到會否約見本港商界，呼籲他們要謹慎投資，李家超回應指，相信今次事件已經損害投資者對巴拿馬當地的營商環境信心，會審視現在和未來在當地的投資，希望巴拿馬當局認真保障合法精神，認真保障企業的合法利益。
委國反對派人士瓜尼帕獲釋後又被帶走 檢方稱他違反規定
（法新社卡拉卡斯9日電） 委內瑞拉檢察機關發表聲明證實，反對派領袖暨諾貝爾和平獎得主馬查多的盟友瓜尼帕，因未「嚴格遵守所規定的義務」，昨天獲釋出獄後不久即遭逮捕、軟禁。檢方宣稱，瓜尼帕未能「嚴格遵守所規定的義務」，因此下令對他實施軟禁，「以維護刑事程序」。
特朗普對加拿大使出新招 威脅要阻止一座跨國橋梁通車
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與加拿大就連接密西根州和安大略省的橋梁項目展開談判，並威脅稱，除非美國獲得足夠的補償並擁有「這項資產的一半」，否則將阻止橋梁的開通。
涉艾普斯坦案 美國會將對麥克斯威爾取證
（法新社華盛頓8日電） 美國已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）明天將接受美國國會的閉門質詢，不過預料她將行使拒絕回答問題的權利。然而，麥克斯威爾預計將援引她受到美國憲法第5修正案保障的免於自證其罪權利。
賴清德熱烈祝賀高市早苗勝選 期盼「台日兩國」攜手面對區域挑戰
【彭博】— 台灣總統賴清德向日本首相高市早苗在大選中取得的壓倒性勝利公開表達祝賀，反映了台北和東京在兩人領導下的密切關係。
高市早苗率自民黨奪歷史性大勝後 準備將日本帶往何處？
在日本眾議院剛結束的閃電選舉中，首相高市早苗帶領自民黨取得了戰後歷史性的壓倒性勝利。儘管投票日遭遇漫天風雪，自民黨仍成功翻轉了過去 15 個月相繼失去參眾兩院控制權的頹勢，單獨奪下眾議院 465 席中的 316 席。若加上執政盟友維
高市早苗豪賭勝出續掌權！專家：加劇日本政壇右傾化趨勢 修憲擴軍進程全面加速
日本眾議院選舉最終結果今 (9) 日揭曉，日相高市早苗主導的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟斬獲過半數議席，其中自民黨獨得 316 席，維新會獲 36 席，合計 352 席，遠超 233 席的半數門檻。
墨西哥：已向古巴派出運送援助物資2艘船
（法新社墨西哥市8日電） 墨西哥外交部今天指出，墨西哥已經向古巴派遣兩艘載有人道援助物資的船隻。墨西哥是古巴最大的單一石油供應國。
中方再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論
在北京，外交部回應日本眾議院選舉結果，發言人林劍表示，選舉是日本的國內事務，但今次選舉反映一些深層次結構性問題及思潮動向趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。林劍表示，中方敦促日本執政當局，正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈覆轍，恪守中日四個政治文件而不是背信棄義，強調中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因為日本某一次選舉而變化。中方再次敦促日方撤回首相高市早苗涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。 (WL)