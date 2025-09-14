塞國小說改編電影逆襲 打敗好萊塢大片

（法新社達卡13日電） 在某個週二夜晚，一大群觀眾從達卡一間電影院魚貫而出，他們剛看完塞內加爾今年夏季最賣座的電影：一部改編自小說、沒有特效或好萊塢明星的作品，卻創下票房佳績。

導演迪亞邦（Angele Diabang）的電影「漫漫長信」（So Long a Letter，暫譯）改編自塞內加爾最著名的小說之一。過去幾個月，它力壓「侏羅紀世界：重生」（Jurassic World: Rebirth）、「F1電影」（F1）和「超人」（Superman）等好萊塢大片，稱霸達卡票房。

對於一部探討一夫多妻制、女性友誼及女性在西非社會中地位的法語電影而言，其成功並非理所當然。

迪亞邦表示，「漫漫長信」在達卡的Pathe電影院首映後，整個7月和8月都穩居票房榜首。

由於許多非洲國家最多只有一、兩家電影院會播放新片，因此每一筆票房數字都別具意義。

在塞內加爾，全國約有5間電影院，且全部都位於首都，「漫漫長信」就在其中兩間最大的電影院上映。

現年46歲的迪亞邦在位於達卡的辦公室向法新社表示，這部電影能夠打敗那些斥資數百萬美元的大片，贏得塞內加爾觀眾的青睞，「真是令人驚喜」。

「漫漫長信」是作家瑪莉亞瑪．巴（Mariama Ba）於1979年發表的書信體小說，故事講述主角佛爾（Ramatoulaye Fall）在得知丈夫另娶一名更年輕的妻子後，深受打擊的心情。

在寫給朋友的一系列信件中，佛爾回顧自己的人生軌跡，故事涵蓋多個主題，包括傳統與現代的衝突。