塞爾維亞中資輪胎廠涉強迫勞動 美發布暫扣令禁進口

（法新社貝爾格勒18日電） 美國海關與邊境保護局（CBP）今天以涉及強迫勞動為由，對塞爾維亞一家中資輪胎廠發布「暫扣令」，即刻在全美各港口扣留相關貨物，禁止其貨品進口。

美國海關與邊境保護局表示，經「調查與資訊審查」顯示涉及強迫勞動後，下令即刻在美國各港口扣留中國玲瓏輪胎在塞爾維亞北部茲雷尼亞寧（Zrenjanin）工廠生產的輪胎。

美國海關與邊境保護局指出，調查評估依據包括了「工人證詞、文件、照片、非政府組織報告、媒體報導與學術研究」。

中國玲瓏輪胎於2024年9月在塞爾維亞廠啟動量產，這是該公司在歐洲的首座工廠，也是北京支持的巴爾幹地區旗艦投資案之一。

然而，該廠2021年興建期間即引發爭議，數百名越南工人因疑似被以不實手段招募而罷工。2024年2月，塞爾維亞公民團體又通報另有14名印度工人疑似處於強迫勞動狀態。

塞爾維亞政府官員否認工廠存在不法行為，玲瓏輪胎也拒絕承擔責任，稱相關工人由包商雇用。歐洲議會則呼籲，針對越南工人被販運至塞爾維亞，並遭強迫勞動的指控展開調查。

美國國務院在2025年「人口販運問題報告」中指出，塞爾維亞政府對這座工廠涉及強迫勞動的未結案調查「進展有限」。