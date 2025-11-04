低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
塩野瑛久東條笑岔氣搞笑現場！龍笛手抖合格大河宮廷逆襲！
クレープ小哥的選秀奇襲
說到塩野瑛久，腦海是不是先閃過那個翻クレープ的帥氣手勢？1995年1月3日生，東京出生神奈川長大，中學一畢業就沒讀高中，跑去家鄉クレープ店幫忙，
結果2011年隨手報名ジュノン・スーパーボーイ，雙料拿下審査員特別獎跟AOKI獎，人生直接開外掛。粉絲翻舊照笑說「這翻餅技巧，現在看來是預告他的多面」😆
綠戰士的棍棒傳奇
2013年《獣電戰隊キョウリュウジャー》立風館ソウジ一角，直接把新人變成國民弟弟。綠盔甲一穿，殺陣棍棒耍得虎虎生風，兒童粉到現在還在IG留言「綠哥教我兒子打架」。
他後來爆料，拍打戲那天腿軟到扶牆，但也從此練出一身硬底子，之後動作戲全靠這撐場🦕
事務所跳槽的冒險轉身
2021年從オスカー男劇團副團長跳到LDH，隔年11月正式入劇團EXILE。他在Entame Next笑說「想換新跑道，LDH的舞台讓我像回家」。跟親友ゆうたろう同台，他直呼「這緣分太神」，粉絲刷「塩野的轉職劇本，比日劇還精彩」✈
大河天皇的龍笛抖音
2024年《光る君へ》一條天皇役，首度挑戰大河，Oricon訪談他坦白「オーディション吹龍笛手抖到破音，合格那一秒值回票價」。從綠戰士變宮廷帝王，Dcard劇迷崩潰「這反差誰扛得住」。拍完他說「讀本讀到半夜，宮廷禮練到腰酸」🎎
偽裝夫妻的尷尬笑料
2025年《五十嵐夫妻は偽装他人》（1月9日開播）跟新川優愛演假陌生人夫妻，他演五十嵐直人，預告裡那句「我們是路人」讓人噴飯。X上他po幕後照，粉絲回「直人這老公，我願意假裝不認識」🤭
日韓魔物的眼神對決
同年4月《魔物 (마물)》源凍也役，跟麻生久美子擦出愛情火花，日韓聯手。他在LDH訪談興奮「文化差超有趣，麻生姐美到我自慚形穢」。播出後韓粉跨海留言「塩野歐巴眼神殺，梨泰院續集」，Netflix榜直接燒起來🔥
終幕ロンド的遺憾直球
10月13日《終幕のロンド》矢作海斗役，草彅剛帶隊的遺品整理人故事。他在官方訪談感慨「這角色超直球，專注面對遺族心情，希望給大家反思空間」。
X po「苦労の矢作チーフ，1クールよろしく」，粉絲回「海斗的溫柔，治好我所有遺憾」，第三話雛形あきこ客串更把討論推爆📔
舞台殺陣的燈光癮頭
2024年三谷幸喜《VAMP SHOW》到《BOOK ACT FINAL》，舞台上的殺陣讓他上癮，他說「燈光打下來那種緊張，比拍劇還嗨」。
社群裡的野鳥偷拍
X 14.3萬粉，IG 42.4萬。7月18日分享野鳥照，轉推破千，留言「這Gadget控的視角太詩」。10月10日公布ファンミーティング『甘味処 お塩 〜瑛雪の宴〜』，票秒殺，
網友腦補「クレープ復活？甜鹹混搭我全包」。10月31日《全力!脱力タイムズ》客串育兒節目，播後熱搜「塩野爸爸，誰不愛」🕊
業界封號與粉絲狂熱
モデルプレス訪談《ぼくの人格シェアハウス》時，他說「人格混亂要演得讓大家笑中帶淚」。2025年春劇被Real Sound封「ときめき三銃士」之一，
跟志尊淳本田響矢並肩，粉絲組「塩野綠眸永遠殺手鐧」。ゴールデンカムイ Blu-ray 12月24日預購，留言「北海道刺青篇，塩野的刺青我舔屏」⚔
入坑必刷的劇單
新手先衝這幾部：
《獣電戰隊キョウリュウジャー》（2013）：綠戰士經典，棍棒神技。
《Re:フォロワー》（2019）：SNS懸疑，腦洞大開。
《光る君へ》（2024）：大河天皇，歷史粉聖經。
《魔物 (마物)》（2025）：日韓愛懸，麻生火花。
《終幕のロンド》（2025）：遺憾療癒，矢作直球。
CM與展覽的時尚濾鏡
2020年アルビオンルージュ到2024年ミュシャ展大使，他po展覽照，粉絲評「塩野的藝術眼，連畫都嫉妒」。2025年三井ショッピングパーク新卡キャンペーン，轉推破萬，「這張卡我為塩野辦」💋
カレンダー與周邊的甜鹹福利
2025年Oggiカレンダー4月-2026.3，3月14日發售附特典照，官方po「塩野四季治癒全年」。ファンミーティング10月17日截止，甜鹹主題讓粉絲瘋猜「クレープ回歸？」，熱度爆表🗓
BL抗戰的直男笑點
2025年11月9日《絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男ファイナル》東條役續集，他笑說「這世界太瘋，我要繼續抵抗」。X上粉絲組「塩野BL梗圖」，留言「東條直男魂，笑到岔氣」😝
ゴールデンカムイ的刺青狂熱
2025年12月24日《ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―》Blu-ray，他參與北海道篇，粉絲預購留言「塩野刺青設計，我要去文身」。這部熱血漫改，證明他不只帥還能扛重戲
めざまし的家電控日常
2024年6月めざましマンスリー，他聊家電自爆幫前田公輝選電器，播後X熱議「塩野家電控太接地氣」。粉絲tag「下次幫我挑冰箱」🛒
推しマンガ的浪漫推薦
2024年めちゃコミック推し恋愛マンガ大賞大使，他po書單，轉推破五百，「塩野戀愛品味，單身狗福音」。粉絲直呼「不止動作戲，文青也行」📖
Japhub小編有話說
塩野瑛久從クレープ翻轉到殺陣天皇，這一路的綠色奇蹟，簡直是娛樂圈的活傳奇。無論《終幕のロンド》的溫柔遺憾，還是《魔物》的跨國火花，他總用那股直球魅力抓住人心。
未來ゴールデンカムイ刺青篇又會帶來什麼狂野？小編已經把カレンダー標紅，準備繼續當他的頭號粉絲啦！
