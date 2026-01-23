塩野瑛久棒球專長到大河劇！ 綠色英雄事務所轉換內幕？

專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
選秀意外入行：可麗餅店小子變身娛樂新星
嘿，提起塩野瑛久，這位1995年生的小哥，本來在神奈川縣相模原市幫家裡賣可麗餅，誰知2011年參加ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト，就拿下審査員特別賞跟AOKI賞！
175公分的他，據說是客人跟媽媽推一把才報名，結果一炮而紅。2012年正式出道，加入Oscar Promotion，從廣告小咖起步，沒多久就展露頭角。
想想看，從翻可麗餅到翻劇本，這轉變也太像漫畫情節了吧？他的訪談常提這段，笑說「本來以為會一輩子賣甜點，沒想到甜點變成我的專長」。
戰隊英雄的初試啼聲：綠色戰士帶來首波熱潮
2013年，塩野瑛久接下《獣電戦隊キョウリュウジャー》的立風館ソウジ／キョウリュウグリーン角色，這可是他的電視劇處女秀！175公分的修長身材，配上那種帥氣的劍術場面，
讓小朋友跟大朋友都迷上他。專長殺陣的他，在拍攝時揮劍如風，據說NG少到導演直誇。這個角色不只讓他學會團隊合作，還開啟了動作戲的興趣。
後來他客串《王様戦隊キングオージャー》，粉絲直呼「綠色英雄回來了」，這段戰隊經歷像極了他人生的加速器，推他往更多元方向前進。
舞台與電影的多元挑戰：從主演到跨界驚喜
轉戰舞台，2014年的《純平、考え直せ》讓塩野瑛久初次主演，飾演那個糾結的坂本純平，演技從生澀變得流暢。2015年電影《鼻目玉幸太郎の恋！》又是他的銀幕首秀，
扮演花田幸太郎，搞笑又帶點浪漫。175公分的他，在《戦国BASARA4 皇》裡變身伊達政宗，殺陣專長大放異彩。2017年加入男劇団青山表参道X當副團長，
參與《里見八犬伝》等作品，累積了無數粉絲。這些經歷讓他從單純偶像轉型成全方位演員，訪談中他分享「舞台上每一次即興都像冒險」，聽起來超刺激的。
事務所轉換的關鍵轉折：加入LDH後的華麗升級
2021年是塩野瑛久的大轉變年，他離開Oscar Promotion跟男劇団，8月加入LDH JAPAN，11月成為劇團EXILE成員（不過預計2025年底離團）。這個決定讓他接下更多大作，
像2019年主演《Re:フォロワー》的原田優作，探討社群黑暗面，演得入木三分。2024年在大河劇《光る君へ》飾演一条天皇，還親自吹龍笛，聲音直接用在劇中！
175公分的他，在訪談笑稱「吹笛子時差點斷氣，但粉絲的反應讓我覺得值了」。這時期他還拍《八犬伝》的扇谷定正跟《チャチャ》的護，角色從歷史到現代，變化多端。
社群與興趣的親切分享：粉絲互動成日常樂趣
塩野瑛久的社群魅力不可小覷！X帳號有14.37萬追隨者，常po工作預告或搞笑自拍，像分享棒球練習或網球趣事。Instagram有42.5萬人關注，bio簡單邀約合作，
裡面滿是時尚照跟狗狗合影。175公分的他，興趣廣泛，從相機拍攝到漫畫動漫，再到gadget收藏，訪談中透露愛吃甜點，尤其擅長做可麗餅。
這些平台讓他拉近與粉絲距離，像是回覆留言時的幽默感，總能逗樂大家。據報導，他還持有普通二輪駕照，休假時騎車兜風，生活聽起來超愜意。
獎項與未來的閃耀預告：從新人到業界寵兒
近年塩野瑛久收穫頗豐，2024年拿下anan AWARD的アクター部門，證明演技獲肯定。他在《ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編》繼續挑戰動作戲，
175公分的優勢在鏡頭下更顯突出。訪談提到，他希望未來多嘗試國際作品，從棒球專長到殺陣，都想融入角色。
雖然私人生活低調，沒太多八卦，但他姐姐的存在讓人猜測家庭溫暖。這些成就像拼圖，一塊塊拼出他的明星路。
Japhub小編有話說
哎呀，探完塩野瑛久的故事，小編覺得他簡直是勵志模板，從可麗餅攤到大銀幕，每步都充滿意外樂趣！
175公分的他，用魅力征服劇壇，如果你還沒追他的X或IG，趕緊去瞧那些可愛日常吧。追星要開心，別忘理性欣賞哦～下次聊其他日本趣談，拜！
