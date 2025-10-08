可麗餅店員如何變身天皇？塩野瑛久的驚人星途揭秘！

從神奈川到鎂光燈下

塩野瑛久，這個1995年1月3日出生於東京、成長於神奈川的30歲帥哥，175公分的挺拔身形配上那抹壞壞的笑，簡直天生要當偶像！😎 他現在是劇団EXILE的超人氣成員，愛打網球、

做可麗餅，還迷漫畫和動漫，生活日常聽起來就像你我身邊的陽光大男孩。可誰能想到，這傢伙從自家可麗餅店打工，一路逆襲成大銀幕的閃耀男星？快來跟小編一起挖他的故事！

廣告 廣告

戰隊綠色的英雄開場

2013年，塩野瑛久在《獣電戦隊キョウリュウジャー》飾演立風館ソウジ／キョウリュウグリーン，一炮而紅！🦖 這部超級戰隊劇讓他從新人變成少女心收割機，

X上的粉絲至今還在懷念：「綠色的あきひさ，帥到我手機壁紙換不下去！」他中學畢業後沒上高中，直接在家裡的可麗餅店幫忙，沒想到這份平凡工作，竟是他星途的起跑線。這種草根逆襲的劇情，真的太熱血了吧！

跳槽LDH的帥氣轉身

2021年，塩野瑛久從奧斯卡傳播跳到LDH JAPAN，加入劇団EXILE，事業直接起飛！🚀 這次轉換讓他從特攝小生變成全能演員，舞台、電視劇、電影樣樣來。

他在2025年3月的Oggi.jp訪談笑說：「換到LDH後，感覺像換了新賽道，跑起來超爽！」粉絲在Instagram直呼：「あきひさ的LDH時期，帥氣值直接爆表！」MBTI是INFP的他，還自曝超不擅長早起，這小缺點反而讓人覺得他好親切。

大河劇天皇的王者風範

2024年，塩野瑛久在NHK大河劇《光る君へ》飾演一條天皇，從オーディション中脫穎而出，連劇中的龍笛演奏都是他親自錄音！👑 這是他第一次挑戰大河劇，卻演得讓觀眾驚嘆：「天皇的眼神，真的有帝王氣場！」

他在2024年10月的シネマトゥデイ訪談坦言：「拍完有點遺憾，但這角色讓我成長滿滿。」業界在Oggi.jp誇他是「カメレオン俳優」，因為他能從英雄切換到帝王，演啥像啥！

電視劇裡的多面人生

塩野瑛久的電視劇，簡直是他的演技秀場！2024年的FOD劇《REAL 恋愛殺人捜査班》，他跟野村周平雙主演夢川幹也，推理加浪漫的劇情讓粉絲瘋狂：「あきひさ當偵探，帥到我心跳加速！」😍

同年的日韓合製劇《魔物》，他飾演凍也，跨國表演圈粉無數。2025年10月13日起的《終幕のロンド》（關西電視・富士電視），他又將帶來新角色，

X上粉絲已經在敲碗：「這部肯定又是神作！」他的主演作《ぼくの人格シェアハウス》也超受歡迎，網友留言：「多重人格演得我都懷疑他有分身！」

電影與舞台的熱血冒險

在大銀幕上，塩野瑛久一樣不簡單！2024年的《チャチャ》展現他的溫柔一面，《八犬伝》則是大秀武打身手。🎬 2026年3月預定的《ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編》，

他將繼續演硬漢，粉絲超期待！舞台劇方面，2024年的《BOOK ACT FINAL》和2022年的三谷幸喜作品《VAMP SHOW》，他的現場表現總是讓觀眾嗨翻，

Instagram留言：「あきひさ的舞台，能量直接爆棚！」他還在遊戲《PRINCE OF LEGEND LOVE ROYALE》（2019-2022）配音久遠誠一郎，粉絲直喊：「這聲音太蘇了！」

寫真與廣告的迷人瞬間

2025年的カレンダー（4月-2026年3月），他分享拍攝花絮，粉絲在Instagram直呼：「這日曆我要買十本！」廣告方面，他從2017年的プロアクティブ到2024年8月的DHC 薬用リップクリーム，

笑容總能讓產品賣到缺貨。他的Oggi.jp連載「あきじかん」（2024年起），更讓粉絲看到他的時尚日常。

社群裡的幽默男神

塩野瑛久的社群，簡直是粉絲的快樂充電站！他的X@akihisa_shiono有14.3萬粉絲，2025年9月26日的「塩結び-ENMUSUBI-」博客引用《龍珠》梗「戦闘力…たったの5か…ゴミめ」，

笑翻網友：「あきひさ這幽默感，絕了！」😂 Instagram@akihisa_shiono_official有42.4萬追隨者，近期po出カレンダー幕後照，留言區滿是：「這笑容，我的心被偷了！」他的連載和社群互動，讓粉絲覺得他超接地氣。

真心訪談的成長告白

在2025年2月的Oggi.jp訪談，塩野瑛久說：「粉絲的喜歡，讓我更有動力去演好每個角色。」他自評現在99分，留1分給未來成長，超有自省力！💪

2025年3月，他感謝粉絲：「想親自跟每位支持我的人說謝謝！」業界在Oggi.jp稱他「變色龍演員」，因為他總能完美詮釋不同角色。這些真誠分享，讓粉絲覺得他不只帥，還超有心。

Japhub小編有話說

塩野瑛久的故事，簡直像一部超燃的動漫！從可麗餅店小哥到大河劇天皇，他的變色龍演技讓小編我佩服得五體投地！🌟

他的搞笑社群和真摯訪談，更是圈粉無數。你是不是也跟小編一樣，已經迫不及待想追他的新劇了？快來留言，告訴我們你最愛あきひさ的哪個瞬間吧！