境外人員受訓後扮行善 赴山區搜集軍事數據

【on.cc東網專訊】內地國家安全部周二（9日）公布一宗「慈善救助」洩密騙局案例，一名境外人員假扮愛心人士，悄悄記錄內地軍事管理區數據，私下打探相關單位內部情況，國家安全機關通過縝密偵查，鎖定該人士違法犯罪證據，依法打擊處置。

案情指，一個長期從事對華滲透活動的境外組織，在境外設立培訓基地，招募人員接受涉華項目培訓。培訓結束後，境外人員夏某及相關人員受該組織派遣，深入內地西南山區，假借提供醫療幫助等「善舉」博取群眾信任，為非法調查當地政治、經濟、地理資源、社會治理等情況提供便利。

經查，夏某曾接受過有某國國防部背景的機構特殊訓練，包括應急處置、戰地生存、越野泅渡、標註並指示GPS坐標等。夏某還與背景復雜的境外調查諮詢公司來往密切，研究涉內地政治動向、國防軍事、領土利益等多項議題。夏某還多次指揮相關人員攜帶專用測繪儀，潛入內地軍事管理區周邊實施非法測繪，把測繪數據以加密形式傳輸到境外。

