境外間諜政府機關周邊設WiFi 圖監控涉密人員
【on.cc東網專訊】國家安全部周日（7日）發文警告，個別境外間諜情報機關會在特定區域設置惡意WiFi，如政府機關周邊、涉密單位附近，一旦公職人員、特別是涉密人員不慎連接，其設備內的敏感資訊、通訊錄、電郵往來等可能被全程監控，甚至造成國家秘密洩露。
文章指出，公共WiFi不能隨意連接，還因為可能成為網絡攻擊跳板。不安全的公共WiFi是黑客攻擊的重要渠道，用戶設備在連接此類WiFi後，可能被暗中植入惡意程式，在不知情的情況下被遙距操控，威脅個人財產和社會公共安全。
此外，連接不安全公共WiFi時產生的瀏覽紀錄、位置資訊、輸入內容等個人數據，容易被別有用心者非法收集分析，用於構建用戶畫像、識別群體傾向。攻擊者可藉此精準投放虛假資訊、煽動對立情緒，長期侵蝕社會共識與主流價值觀，對社會穩定和意識形態安全構成潛在威脅。
