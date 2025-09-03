增加對美談判籌碼 北韓或奉行安俄經中路線

Yahoo娛樂圈《翻盤下半場》專訪 黃長興口誤自己破產
【on.cc東網專訊】南韓國家安全戰略研究院周二（2日）報告指，北韓有可能奉行「安俄經中」（朝俄安全合作與朝中經濟合作並行）路線，增加對美國談判籌碼。
國家安全戰略研究院隸屬國家情報院，報告稱北韓領袖金正恩訪華主要目的在於緊密與中俄關係。金正恩2018年、2019年先通過朝中首腦會談改善同中國關係後，再與時任美國總統特朗普會晤。韓方推測朝方需爭取中方支援，應對日後可能的朝美首腦會談。因此，朝方或奉行「安俄經中」路線，與俄羅斯繼續開展軍事和安全合作，同時恢復與中國經濟關係。分析認為，中方邀請金正恩出席抗日戰爭80周年紀念活動，或意在改善與朝關係。
陪同金正恩訪華人員中，包括勞動黨中央委員會書記趙甬元、金德訓和外務相崔善姬，但不見國防省、人民軍高層身影。考慮到閱兵基本上屬於軍事活動，北韓無軍方高層參加活動實屬罕見。
