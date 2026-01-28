GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

福島小伙的意外閃耀起點

想想一個福島郡山市的男孩，從小愛唱愛跳，怎麼就闖進娛樂圈了？增子敦貴在2016年參加Boys Award Audition，成為ファイナリスト，直接簽約Avex，加入育成ユニットα-X's。

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

那時他才16歲，憑著天生舞感和陽光笑容，快速站穩腳步。據訪談，他本來只是想試試水溫，沒想到一腳踏進表演領域，從此人生像開了加速器。

這種從平凡到閃亮的轉變，簡直像特攝劇的開場白，讓人忍不住猜測他下一步會變身什麼！

廣告 廣告

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

舞台狂飆的多彩角色挑戰

增子在舞台上像變色龍，角色從可愛到硬派樣樣精通。2018年他接演ミュージカル『テニスの王子様』的白石蔵ノ介，足足演了兩年，練就一身網球絕活和歌舞功力。

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

接著在『熱海殺人事件』當犯人大山金太郎，展現反派魅力；『仮面ライダー斬月』化身グラシャ，動作戲帥到爆表。2024年更挑戰『千と千尋の神隠し』的ハク役，

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

從日本巡演到倫敦，獲WHATSONSTAGE AWARDS提名。這小子不只演，還融入角色內心，感覺每場戲都像在寫自傳，觀眾看得心癢癢。

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

特攝英雄的銀幕爆發力

轉戰電視，增子變成特攝迷的寵兒。2021年在『機界戦隊ゼンカイジャー』飾演ゾックス・ゴールドツイカー / ツーカイザー，那海盜風的帥氣變身，讓粉絲尖叫連連。

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

之後跨刀『仮面ライダーセイバー』特別章，還有電影『セイバー+ゼンカイジャー スーパーヒーロー戦記』，動作場面火力全開。2023年主演『体感予報』的棚田葉，

雙主演模式探討愛情小確幸；2025年又接『聖ラブサバイバーズ』漆原夏生，劇情懸念十足。這些作品不只賣萌，還加了深度，讓他從偶像變成實力派，粉絲直呼過癮。

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

社群玩家的搞怪互動日常

增子超懂粉絲心，他的社群像私人派對！Instagram @atsuki_mashiko 有32.3萬追蹤，滿是幕後花絮、旅行照和搞笑短片，像是最近po的CanCam雜誌拍攝，

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

或よーいどん的逗趣日常。X @atsuki_mashiko 則專發工作預告，比如『聖ラブサバイバーズ』的角色心得，讓人感覺像在偷窺明星日記。TikTok @mashikoatsuki 更瘋狂，

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

跳舞挑戰和唇同步影片層出不窮。他還愛分享跑馬拉松經歷，2023年完跑東北・みやぎ復興マラソン，勵志到讓人想跟著動起來。這些平台不只宣傳，還拉近距離，互動率高到像病毒傳播。

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

GENIC團體與寫真集的魅力加乘

身為GENIC的紅色應援成員，增子在團體中負責舞蹈和歌唱，2016年以來貢獻無數表演。團體的活力風格，讓他學會團隊默契，影響到個人事業。

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

寫真集方面，2019年首本『A』秀出陽光男孩面；2022年『彼方の空/海の旋律』加了海洋元素，浪漫到爆；

2025年即將推出的『Liberty』，預告自由奔放主題。這些集子不只賣顏值，還捕捉他的成長軌跡，粉絲搶購像在收藏寶貝。

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

最新動向的驚喜預告

最近增子忙翻天，2024年客串『Qrosの女』藤井涼介，展現新聞記者的一面；2025年舞台『ビットワールド THE STAGE』和網劇『爆上戦隊ブンブンジャー』繼續英雄路線。

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

倫敦公演的ハク役，讓他跨足國際，提名獎項證明實力。訪談中他笑說，未來想挑戰更多音樂創作，感覺下個轉折就在眼前。這些更新，讓粉絲期待值爆表，像在追一部永不完結的連續劇。

GENIC舞步直衝英雄銀幕！ 增子敦貴千尋ハク提名國際！

Japhub小編有話說

哇，寫完增子敦貴的故事，覺得他像一瓶能量飲料，喝一口就活力滿滿啊！從GENIC舞步到英雄變身，他的多變讓人上癮。

各位，如果被他的笑容電到，不妨去Instagram點贊，說不定能找到自己的追夢動力。下次再聊其他日本猛男，見啦～

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！