八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
增強地熱技術為全球清潔能源提供新選擇
一項新的斯坦福大學研究提出，增強地熱技術（EGS）可能是全球清潔能源的解決方案。根據報告，EGS 不僅提供清潔能源，還需要更少的土地和基礎設施，維護成本也相對低廉。報告指出，EGS 可以用於減少對風能、太陽能及電池儲存的依賴，這將有助於全天候提供低成本的清潔電力。這種地熱能源還能幫助各國擺脫化石燃料的束縛，甚至可能成為核能的競爭對手。這項技術將對滿足數據中心等高能耗企業的需求至關重要。
傳統地熱能源通常僅在冰島或紐西蘭等火山地區可行，因為這些地區不需要鑽得很深即可利用地球的熱能。然而，EGS 改變了這一切，因為它可以通過較淺的鑽孔實現可行性。一旦達到理想深度（通常在 3 到 8 公里之間），岩石便可被裂開並注入流體。這些流體在原位加熱後將被送回地面以產生電力。報告指出，這一過程全年可持續運行。最值得注意的是，EGS 工廠理論上可以在地球上的幾乎任何地方安裝。
研究團隊發現，當地熱能源佔一個國家能源生產的約 10% 時，能顯著減輕來自風能或太陽能等其他來源的電網壓力。實際上，僅佔 10% 時，他們發現風能容量可以減少 15%，太陽能減少 12%，而對電池儲存的依賴則下降 28%。這一切都在只使用少量土地的情況下實現。不僅如此，EGS 也為能源賬單帶來了顯著的節省。研究估計，各國應該預期能看到至少 60% 的化石燃料成本降低。
隨著人工智能（AI）所需數據中心的增長，斯坦福大學認為，EGS 可能是支持這項技術的最佳方式之一。數據中心需要穩定、不間斷的電力，通常需要脫網或位於半孤立的地點。因此，EGS 可能正是理想解決方案。關於核能，研究作者提出 EGS 可以提供類似的穩定基載電力，並且可以日夜運行，這與核能相似。然而，EGS 的設置速度和成本都比核電站快且便宜得多，並且沒有熔毀風險，不會產生放射性廢物，也無法用於核武器擴散計劃。
不過，研究也指出，儘管前景看好，EGS 尚未準備好擴展。這項技術仍在發展中，但預計到 2035 年，成本將降至經濟上可行的水平。研究的首席作者 Mark Jacobson 表示：“EGS 是一項有前景的清潔可再生技術，與風能、太陽能、水能和電池等一起運作，能夠滿足全球各種用途的能源需求，從而在低成本的情況下消除與能源有關的空氣污染和全球變暖。”Jacobson 還補充道：“由於 EGS 鑽探速度的提升，EGS 成本正在迅速下降，這使得 EGS 項目可以快速完成，與需要 12 到 23 年的核能建設相比，EGS 的時間大幅縮短。此外，EGS 沒有武器擴散、熔毀、放射性廢物存儲泄漏或地下鈾礦導致的肺癌風險。”
推薦閱讀
其他人也在看
西貢鹹田灣現鬚鯨屍體 身長11米、嚴重腐爛 今日運往堆填區棄置｜Yahoo
漁農自然護理署周四（29 日）早上接獲 1823 轉介，於西貢鹹田灣水域發現一具疑似鯨魚屍體，初步估計並非本地物種，屬於鬚鯨（Baleen whale），屍體全長約 11 米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。漁護署說，工作人員正盡快進行屍體棄置及現場清理工作，預計今日（30 日）完成。Yahoo新聞 ・ 1 天前
生態旅遊︱橋咀遊客踩珊瑚「無法可執」 環團批22生態熱點欠保障：政府盲目宣傳︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】綠色和平今日（30日）發表研究，揭發全港有22個具生態價值的郊野或海岸地點缺乏法例保護，卻被政府廣泛宣傳為旅遊熱點，加上缺乏監管，導致過度旅遊並帶來環境破壞，促請政府制定以保育為先的生態旅遊政策。Yahoo新聞 ・ 1 天前
烏克蘭嚴寒低溫 川普稱俄國同意暫停攻擊基輔一週
（法新社華盛頓29日電） 烏克蘭正面臨嚴寒低溫，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經同意他的要求，會暫停向烏國首都基輔等城市開火，時間為期一週。川普宣布此事之際，俄軍對於烏克蘭能源基礎設施的襲擊已導致電力、暖氣和供水中斷，且當地氣溫驟降，烏國面臨著新的人道危機。法新社 ・ 1 天前
上海電氣與中海油簽戰略合作協議 共拓新能源資源開發等
上海電氣與中國海油日前正式簽署戰略合作協議。根據協議，雙方將在新能源資源開發、天然氣發電示範、戰新產業發展、煉化減碳及國產化及產品供應等方面深化合作。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美俄領袖通話後 川普稱普丁同意暫停空襲基輔「一周」
美國總統川普週四 (29 日) 表示，在嚴寒天氣侵襲烏克蘭之際，他已要求俄羅斯總統普丁「一週內不要對基輔及各城鎮開火」，並稱普丁已同意此一請求；然而同時，俄軍仍持續對烏克蘭多個地區發動攻擊，造成多人死亡。鉅亨網 ・ 1 天前
早晨天氣節目(01月31日上午8時) - 科學主任梁浩明
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 13 小時前
西貢鹹田灣現鯨魚腐屍 漁護署︰疑為非本地物種鬚鯨
西貢鹹田灣水域發現一具鯨魚屍體，漁護署人員聯同海洋公園和香港海洋公園保育基金人員前往現場調查。初步檢視顯示，屍體全長約11米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。工作人員正盡快作屍體棄置及現場清理工作，預計今日完成。漁護署呼籲市民避免前往該處，以免妨礙屍體棄置工作並造成危險。署方指，該條死亡鯨魚並非本地物種，初步估計其屬於鬚鯨。根據屍體的腐爛程度，估計已死亡一段時間，相信是從外海隨海水飄至。根據紀錄，鬚鯨的分布幾乎遍及全球海洋，不同品種的主要生活水域各有不同。鬚鯨通常在夏季前往高緯度寒冷海域如北極或南極周邊覓食；冬季則會遷徙到較溫暖的低緯度或熱帶海域進行繁殖與育幼活動。漁護署呼籲市民如發現鯨魚出沒或鯨豚擱淺，應致電1823或透過1823手機應用程式通報，並必須與鯨豚保持距離，注意個人安全，以免發生危險。am730 ・ 1 天前
國家能源局：去年底內地新型儲能裝機按年增84%
國家能源局在新聞發布會上表示，2025年，內地綠色低碳轉型步伐加快，全年風電光伏新增裝機超過4.3億千瓦、累計裝機規模突破18億千瓦，可再生能源發電裝機佔比超過六成。此外，可再生能源發電量達約4萬億千瓦時。 數據顯示，截至2025年底，內地新型儲能裝機較2024年底增長84%，全國建成投運新型儲能裝機規模與「十三五」底相比增長超過40倍，實現跨越式發展。平均儲能時長2.58小時，相較於2024年底增加0.3小時。(ta/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新加坡知名地產商創辦人與已婚網紅下屬爆岀桃色新聞 女主角Grayce Tan被封學霸才女
新加坡知名地產代理公司Property Lim Brothers創辦人林煒傑（Melvin Lim）傳岀與擁有19萬粉絲的已婚女下屬兼網紅Grayce Tan岀軌，已婚的林煒傑被指向公司員工發岀內部訊息，坦承自己犯錯，二人因此辭掉公司的職務。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場
白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統特朗普提名沃什 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。鉅亨網 ・ 7 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 天前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 1 天前
美股日誌｜金挫11%銀瀉31% 三指數齊跌「贈慶」聯儲提名
美元下跌，納斯達克指數跌近1%，道瓊斯指數一度跌超過600點，尾市回穩。黃金和白銀經歷自1980年泡沫爆破後的最大單日跌幅，紐約期金急挫11%，期銀更暴瀉31%，美元急升。美國總統特朗普提名前聯儲局理事華殊執掌該局，市場視期為比較能獨立作出利率決策的人選，對局方受到特朗普操控而猛然減息的憂慮舒緩，金屬市場的避險情緒降溫，股市亦調節至較溫和的減息預期。總結一月，三大指數均報升，但納指升幅不足1%。經過星期五大跌幅，金價升幅全月約一成，較油價為小。Yahoo財經 ・ 15 小時前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
歐聯 ｜英超6強晉級淘汰賽袋幾多獎金？
今季有六支英超球隊破紀錄參加歐聯，當中阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城已鎖定16強席位，到底晉級淘汰賽可袋幾多獎金？Yahoo 體育 ・ 20 小時前
委內瑞拉臨時總統宣布大規模特赦
（法新社卡拉卡斯30日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天宣布，將在全國推動大規模特赦，這是美軍突擊逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）數週後，羅德里格斯提出的最新重大改革。羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在委內瑞拉最高法院發表演說，現場有多位政府高階官員出席。法新社 ・ 4 小時前
香港巴士安全帶風波：「強戴令」實施未一週即暫緩，新法例為何惹來爭議？
Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images 強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例實施不足一周，引來社會巨大不滿，香港政府於週五（1月30日）、法例生效六日後宣佈暫緩推行。 在這一周內，因為強制佩戴安全帶，出現了一宗罕見的意外。 在週四，一名年約40多歲的男乘客，於上班途中乘搭公共巴士，但準備下車時發現無法解開安全帶，受困45分鐘，最終由十多名消防人員協助脫困，事後感不適送院治理。 ...BBC News 中文 ・ 13 小時前