增強地熱技術為全球清潔能源提供新選擇

一項新的斯坦福大學研究提出，增強地熱技術（EGS）可能是全球清潔能源的解決方案。根據報告，EGS 不僅提供清潔能源，還需要更少的土地和基礎設施，維護成本也相對低廉。報告指出，EGS 可以用於減少對風能、太陽能及電池儲存的依賴，這將有助於全天候提供低成本的清潔電力。這種地熱能源還能幫助各國擺脫化石燃料的束縛，甚至可能成為核能的競爭對手。這項技術將對滿足數據中心等高能耗企業的需求至關重要。

傳統地熱能源通常僅在冰島或紐西蘭等火山地區可行，因為這些地區不需要鑽得很深即可利用地球的熱能。然而，EGS 改變了這一切，因為它可以通過較淺的鑽孔實現可行性。一旦達到理想深度（通常在 3 到 8 公里之間），岩石便可被裂開並注入流體。這些流體在原位加熱後將被送回地面以產生電力。報告指出，這一過程全年可持續運行。最值得注意的是，EGS 工廠理論上可以在地球上的幾乎任何地方安裝。

研究團隊發現，當地熱能源佔一個國家能源生產的約 10% 時，能顯著減輕來自風能或太陽能等其他來源的電網壓力。實際上，僅佔 10% 時，他們發現風能容量可以減少 15%，太陽能減少 12%，而對電池儲存的依賴則下降 28%。這一切都在只使用少量土地的情況下實現。不僅如此，EGS 也為能源賬單帶來了顯著的節省。研究估計，各國應該預期能看到至少 60% 的化石燃料成本降低。

隨著人工智能（AI）所需數據中心的增長，斯坦福大學認為，EGS 可能是支持這項技術的最佳方式之一。數據中心需要穩定、不間斷的電力，通常需要脫網或位於半孤立的地點。因此，EGS 可能正是理想解決方案。關於核能，研究作者提出 EGS 可以提供類似的穩定基載電力，並且可以日夜運行，這與核能相似。然而，EGS 的設置速度和成本都比核電站快且便宜得多，並且沒有熔毀風險，不會產生放射性廢物，也無法用於核武器擴散計劃。

不過，研究也指出，儘管前景看好，EGS 尚未準備好擴展。這項技術仍在發展中，但預計到 2035 年，成本將降至經濟上可行的水平。研究的首席作者 Mark Jacobson 表示：“EGS 是一項有前景的清潔可再生技術，與風能、太陽能、水能和電池等一起運作，能夠滿足全球各種用途的能源需求，從而在低成本的情況下消除與能源有關的空氣污染和全球變暖。”Jacobson 還補充道：“由於 EGS 鑽探速度的提升，EGS 成本正在迅速下降，這使得 EGS 項目可以快速完成，與需要 12 到 23 年的核能建設相比，EGS 的時間大幅縮短。此外，EGS 沒有武器擴散、熔毀、放射性廢物存儲泄漏或地下鈾礦導致的肺癌風險。”

