增強烏克蘭防禦能力 美批准251億軍售案

（法新社華盛頓28日電） 美國今天宣布，批准向烏克蘭出售價值8.25億美元（約台幣251億元）武器，其中包括3350枚增程攻擊彈藥（ERAM）飛彈及相關設備。

美國國防安全合作署（DSCA）在聲明中表示，基輔將使用丹麥、荷蘭和挪威提供的資金，以及美國提供的貸款擔保來完成這筆採購。 DSCA指出：「這項擬議的軍售將提升烏克蘭應對當前與未來威脅的能力，進一步強化其執行自我防衛及區域安全任務的裝備。」

美國國務院已批准這項可能的軍售案，DSCA也已向國會遞交必要通知，相關交易仍需獲得國會簽署通過。