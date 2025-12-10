精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
增一宗基孔肯雅熱本地個案 患者曾到青衣自然徑遠足遭蚊叮
本港新增1宗基孔肯雅熱本地個案，患者為一名40歲男子，在潛伏期內到過青衣自然徑。衛生防護中心指，該自然徑目前已暫停開放，直至另行通告。中心傳染病處主任歐家榮表示，自然徑出現首宗基孔肯雅熱個案後，已在一帶展開控蚊工作，但仍有新個案增加，估計感染源頭仍未清除，當局將會進行大規模行動，徹底檢視整條行山徑，預計需時7至10日。之後會聯同其他部門巡視，如確認出現蚊患的地方已經清除及風險減低，便會重開自然徑。中心再次呼籲市民不應擅進，以免接觸化學劑或妨礙滅蚊工作。中心呼籲曾在青衣自然徑行山的人士若出現相關病徵，應盡快求醫，並致電設立的查詢熱線2125 2373。
昨新增男患者居屯門業旺路，目前情況穩定，潛伏期不曾外遊，上月30日曾到過青衣自然徑遠足，其間曾被蚊叮咬。
衛生防護中心指，患者在上周四及五，先後出現關節痛及發燒，周日再出皮疹，前日到屯門醫院急症室求醫後留院治療，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。潛伏期內的其他活動地點並未與早前個案重疊，認為較大機會是在自然徑行山期間受感染，與近期青衣的本地個案有流行病學關連。他的家居接觸者及11名一同行山的人士，暫無病徵。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/增一宗基孔肯雅熱本地個案-患者曾到青衣自然徑遠足遭蚊叮/626913?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
