墨海軍飛機墜德州外海 至少2死
（法新社墨西哥市22日電） 墨西哥海軍今天表示，一架執行醫療轉送任務的墨西哥海軍飛機在美國德州外海墜毀，造成至少兩人喪生。
墨西哥海軍部在聲明中說，這架飛機當時正執行人道任務，機上有8人。
聲明還說，4人獲救、2人罹難，目前正與美國海岸防衛隊協調營救墜毀飛機內的另外2人。
事故發生時，這架飛機正接近美國德州加爾維斯敦（Galveston）。
這場醫療轉送任務是與一家照顧重度燒燙傷兒童的墨西哥基金會協調進行。
根據航班追蹤網站Flightradar24，這架飛機從墨西哥尤加丹州（Yucatan）梅里達（Merida）起飛，最後一次紀錄是位於加爾維斯敦灣（Galveston Bay）上空，靠近斯科爾斯國際機場（Scholes International Airport）。
