墨西哥「 Z 世代」反政府示威 國家宮殿外爆激烈警民衝突 最少 120 人受傷包括大量警員︱Yahoo

是次集會由自稱「 Z 世代墨西哥」的青年團體號召 November 15, 2025. REUTERS/Luis Cortes

【Yahoo新聞報道】 墨西哥首都墨西哥城昨日（15 日）爆發大規模反政府示威，數千名示威者參與，抗議暴力罪案及貪腐現象，並悼念早前在公開場合遇刺身亡的市長 Carlos Alberto Manzo Rodríguez，最終演變成警民衝突。示威在總統官邸國家宮殿外演變成激烈警民衝突，造成最少 120 人受傷，當中大多數為警員。

綜合外媒報道， 是次集會由自稱「 Z 世代墨西哥」的青年團體號召，強調不隸屬任何政黨，代表對暴力、貪污及濫權感到厭倦的年輕人。不過，遊行很快得到多個其他年輕層的反對派支持者加入。

當地官員表示，遊行起初和平，其後一批戴頭套人士破壞國家宮殿外的金屬圍欄，衝突隨即爆發。當局指約有 100 名警員受傷，當中 40 人須送院治理；另有約 20 名示威者或平民受傷，警方拘捕約 20 人。

有遊行人士手持印有動漫《海賊王》的骷髏海盜圖案的旗幟(Photo by Isaac Ortega/ObturadorMX/Getty Images)

高喊要執政黨下台

遊行中，不少示威者手持寫上「我們都是 Carlos Manzo」的標語，有人戴上草帽或牛仔帽，以此向已故市長致意。亦有遊行人士手持印有動漫《海賊王》的骷髏海盜圖案的旗幟，近年被視為全球「 Z 世代」抗爭象徵。

現場畫面顯示，大批示威者在國家宮殿外把部分鐵欄拉倒，衝向建築物外圍。防暴警員在宮殿範圍佈防，施放催淚氣體，部分年輕人向警方投擲物件，警方則以盾牌抵擋，亦向示威者擲回物件。有示威者拍打鐵欄，高叫「你們本該這樣保護 Carlos Manzo」等口號，亦有人高喊要執政黨下台。

防暴警員在宮殿範圍佈防 REUTERS/Luis Cortes

總統批遊行有政治意圖 籲民眾勿被人利用

Carlos Alberto Manzo Rodríguez 本月 1 日出席亡靈節公眾活動時，遭人近距離槍殺，生前以反對販毒集團著稱，公開譴責當地販毒幫派及販毒暴力，並要求當局採取更強硬的打擊措施。

示威爆發前數日，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）多次質疑遊行背後的政治意圖，指有右派政黨試圖滲入青年運動，並利用社交媒體擴大聲勢，形容是一場「由境外勢力推動、反對政府的運動」。她又表示，同意言論和集會自由，「如果有年輕人有訴求，政府應該聆聽」，但認為公眾有權知道示威是如何策劃，「免得被人利用」。

辛鮑姆自 2024 年 10 月上任以來，民望一直維持在約 70 % 以上。報道指，她一方面加強打擊販毒集團及芬太尼走私，回應美國總統特朗普對相關議題的關注，另一方面拒絕重啟過往全面「毒品戰爭」式打擊模式，阻止大量流血衝突。不過，近月多宗轟動全國的命案，包括 Carlos Manzo 遇刺，令她的治安政策備受批評。

有人戴上草帽或牛仔帽，以此向已故市長致意 November 15, 2025. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

市長 Carlos Alberto Manzo Rodríguez早前遇刺身亡。(Photo by Johana Remigio/ObturadorMX/Getty Images)

警方拘捕約 20 人。November 15, 2025. REUTERS/Ivan Villanueva

防暴警員在宮殿範圍佈防，施放催淚氣體。(Photo by Rodrigo del Río/ObturadorMX/Getty Images)

大批示威者在國家宮殿外把部分鐵欄拉倒，衝向建築物外圍。 (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images)

部分年輕人向警方投擲物件，警方則以盾牌抵擋。(Photo by Isaac Ortega/ObturadorMX/Getty Images)

示威在總統官邸國家宮殿外演變成激烈警民衝突(Photo by Rodrigo del Río/ObturadorMX/Getty Images)

示威者向警方投擲物件。 (Photo by ULISES RUIZ / AFP)