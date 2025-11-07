墨西哥亡靈節登陸香港！Don Julio龍舌蘭帶你走進色彩與調酒文化

每年11月初，墨西哥都會迎來一場充滿色彩與溫情的文化盛典——亡靈節（Día de Muertos）。這個節日不只是追思先人，更是一場對生命、愛與傳承的禮讚。今年，享譽全球的龍舌蘭品牌Don Julio將這份墨西哥魂帶到香港，聯同The Opposites間酒吧在舉杯之際感受這份跨越國界的文化魅力！

許多人會將亡靈節與萬聖節混為一談，但其實兩者有著本質上的差異。亡靈節透過人文滲透及當代演繹，以細膩的待客之道與設計，呈現愛與連結的深層涵義。孕育於墨西哥哈利斯科州阿托托尼爾科的Don Julio，承襲習俗與風土精神，每一滴龍舌蘭均封存著傳統、創新與熱情。今個亡靈節期間，Don Julio在香港各個城市角落飾上豔麗奪目的裝潢，並推出限定酒單，讓賓客於舉杯之際細味生命、追思與慶祝的意義。

龍舌蘭品牌Don Julio秉承亡靈節精神，以此追憶創始人Don Julio González及其推動頂級龍舌蘭走向全球的光輝歷程。隨著龍舌蘭持續成為全球增速最快的烈酒品項（根據2024年IWSR零售銷售價值數據），Don Julio依舊是品質典範，堅持採用100%藍色龍舌蘭，並忠於創始人的遠見。這個源自墨西哥哈利斯科州洛斯阿爾托斯地區的精品龍舌蘭酒，只使用肥沃黏土土壤中手工採摘、完全成熟的藍龍舌蘭，革新整個龍舌蘭酒行業，並樹立了頂級龍舌蘭酒的標準。​

今個亡靈節，不妨走進香港這些城市角落，透過萬壽菊的花香、祭壇的燭光、亡靈麵包的甜香，以及一杯杯精心調製的龍舌蘭特飲，感受墨西哥文化中對生命的熱愛與對先人的敬意。這不只是一場味覺體驗，更是一趟跨越地域的文化之旅。

即日至11月9日位於中環荷李活道的The Opposites，供應Green Thunder及Volver兩款特調，前者以芫荽、酸菠蘿及波布拉諾辣椒創造獨特風味，後者則融合梅斯卡酒及墨西哥辣椒帶來層次口感。





The Opposites

地址: 中環荷李活道 49 號鴻豐商業中心 LG 樓