墨西哥佳麗奪環球小姐冠軍 曾被主辦方罵「蠢」憤而離場 終戴上后冠逆轉人生

2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國完滿舉行，25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）戴上后冠成為冠軍，能在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，充滿許多比電影還要戲劇性的情節，而波許在本月初更遭主辦方當眾辱罵她「蠢」，她在穿著華麗晚禮服，腳踏高跟鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援，令這場選美變成一場關於女性尊嚴的戰鬥。

廣告 廣告

墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fátima Bosch）成為2025年環球小姐冠軍，獲戴上后冠加冕。（IG@sashfactor.international）

波許並非人生一帆風順的千金小姐，她從小就面對閱讀障礙、注意力不足和過度躍等情況，其後她在米蘭和墨西哥城學時裝設計，專攻永續時尚，除了當模特兒外，她亦特別關注女性權益議題，更常到兒童癌症中心做義工，是個充滿愛心和對生活有熱誠的女孩。

墨西哥佳麗波許遭主辦方泰國環球小姐總監當眾罵蠢蛋，她離場後表明身為女性更應對不公平事發聲。（影片截圖）

波許出戰環球小姐，是想把自己的價值觀推廣開去，但在本月初的賽前活動上，遭主辦方泰國環球小姐總監Nawat Itsaragrisil當眾指責她不配合宣傳，沒在社群媒體上推廣主辦國，甚至直播中罵她「stupid」或「dumb」（蠢蛋），當波許站起來反擊時，總監多次叫她收聲，更叫保安把她拖走。

墨西哥佳麗波許憤而離場，表示作為女性更應對不公平事發聲。（影片截圖）

波許在穿着華麗晚禮服下離場，其後在場外流着淚說自己真心愛泰國，認為該國對佳麗非常尊重，「但你們的總監剛才做事的很不尊重，他罵我笨蛋，叫我閉嘴」，波許認為事件不公平，而她身為有自信的女性，更應該全球看到這一幕。影片經直播而在世界各地瘋傳，總監其後公開道歉，聲稱沒有惡意，而波許就成為代表女性敢於對威權發聲的象徵，在賽事中廣受注目。

賽事最終由波許奪得冠軍，東道主泰國佳麗獲得亞軍，其他獲獎佳麗分別來自委內瑞拉、菲律賓與象牙海岸等。