墨西哥全國洪水為患 死亡人數至少41人
（法新社圖蘭辛戈11日電） 墨西哥近日豪雨成災河流氾濫，引發山體滑動，道路與橋梁倒塌，至少已有41人死亡。
墨西哥民防單位指出，官方今天表示，全國32個州中有31個出現強降雨，中部希達哥州（Hidalgo）是這次暴雨受創最嚴重的地區之一，地方回報至少有22人死亡，1000棟房屋受損，90個社區救援人員無法進入。
鄰近的普艾布拉州（Puebla）也有9人死亡，州政府表示，全州約8萬人受到極端天氣影響。
另外，官員表示，洪水已在東部韋拉克魯斯州（Veracruz）造成5人死亡，在中部的克雷塔羅州（Queretaro）則有1人罹難。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天在社群平台X發文表示，「我們正全力協助民眾，搶修道路、恢復電力。」
她補充指出，目前已有數千軍人投入救災，出動船艇、飛機與直升機，積極協助搜救與救援任務。
軍方將在災區協助物資發放，目前已部署逾5400名部隊，調集救援設備與車輛。當局亦開設安置中心，協助無家可歸的災民。
墨西哥主要受災地區是東馬德雷山脈（Sierra Madre Oriental），這是一條沿墨西哥灣（Gulf of Mexico）平行延伸的山脈，其間分布著眾多小型社區，昨天不少遭到隔絕。
媒體發現，希達哥州圖蘭辛戈（Tulancingo）通往山區的道路，因山崩與坍塌而遭到封閉。
2025年以來，墨西哥降雨量特別驚人，首都墨西哥市（Mexico City）更創下歷史新高。氣象專家表示，自昨天以來的嚴重降雨是由於季節變換，加上暖濕氣流自墨西哥灣上升至山區形成雲層所致。
