墨西哥千年古人木乃伊揭示古代腸道微生物組

研究人員最近對一具保存極為完好的年輕男性遺骸進行了分析，這名男性大約在一千年前死於墨西哥。這具遺骸發現於墨西哥 Zimapán 的一個岩石避難所，該男性的年齡在21至35歲之間。更為引人注目的是，這個岩石避難所甚至保存了他的木乃伊化腸道組織和糞便，這為研究提供了寶貴的資料。這項研究揭示了這名年輕男性腸道中的特定細菌，並注意到這些細菌與現代人類微生物組中所觀察到的類型相似，讓科學家們得以深入了解古代人類的生活方式和健康狀態。

這項研究由墨西哥國立自治大學的 Santiago Rosas-Plaza 主導，並於10月8日發佈了一項詳細的研究報告。腸道微生物的分析顯示，我們的胃和腸道中居住著數以萬億計的細菌及其他微生物，某些類型的細菌在整個人類腸道中普遍存在。然而，人類腸道中細菌的具體組合因個體而異，受年齡、飲食、健康狀況和地理位置的影響。古代微生物組的研究領域正在擴展，之前的發現包括古代印加人和德國的「提洛爾冰人」。為了進一步貢獻，Rosas-Plaza 和他的同事分析了這具在墨西哥發現的極為完好的遺骸。對古代微生物組的分析不僅提供了有關古代人類社會的見解，還揭示了腸道中細菌組成隨時間的變化。

研究人員使用 16S rRNA 基因測序技術，從這名年輕男性的腸道組織和保存下來的糞便中鑑定出其微生物組。他們利用這些樣本提取細菌的 DNA，從而恢復和研究這名男性生前腸道微生物群的組成。分析結果顯示出幾個與人類腸道相關的細菌科別，如 peptostreptococcaceae、enterobacteriaceae 和 enterococcaceae。這些發現不僅增進了對古代微生物組的知識，還可能提供有關 Zimapán 男性生活的線索。研究人員提到，這些結果需要進一步分析以確認並確定 Zimapán 男性微生物組的完整組成。

Zimapán 男性很可能是來自古代中美洲 Otopame 文化的季節性半遊牧狩獵者。由於洞穴乾燥和涼爽的環境，這具木乃伊化的遺骸得以極為完好地保存。遺骸的保護首先是用一塊棉布包裹，然後再以一層由龍舌蘭纖維編織而成的厚重纖維墊子覆蓋。內層的基材是由一塊完美編織的本地棕色棉布製成，研究人員注意到這塊棉布的複雜排列，認為這是一種特殊且難以製作的布料。遺骸被整齊地裹成一個包裹，這表明他可能在社區中是一位重要人物。這些研究結果於2025年10月8日在《PLOS One》期刊上發表，為人類微生物學的研究提供了新的視角。

