小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
墨西哥女性抗議性別暴力 平均每天10人遇害引關注
（法新社墨西哥市25日電） 根據官方數據顯示，墨西哥平均每天有10名女性或女孩因性別暴力喪命，數百名女性今天在墨西哥市上街抗議這類犯罪。
墨西哥律師培瑞斯（Alejandra Perez）表示，自從遭前夫施暴、導致一度失能後，她每天都活在恐懼中。
但這名37歲女性仍鼓起勇氣參與抗議，控訴墨西哥性別暴力加害者往往逍遙法外。她高舉一張畫著涉嫌攻擊她男子的海報參與遊行。
她談到女兒的父親時表示：「我3年前對他提出告訴，這個人到現在還逍遙法外。司法體系非常緩慢。不幸的是，許多女性被迫自行調查案件。」
聯合國指出，墨西哥15歲以上的女性，有7成一生中至少曾遭遇過某種形式的攻擊。
墨西哥國會紀錄顯示，2024年有3430名女性死於暴力，其中有829人是因性別而遭殺害的「女性命案」受害者。
墨西哥近年掀起一波女性主義浪潮，浪潮源於高漲的性暴力案件數與加害人逍遙法外現象。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近期啟動全國性的反性騷擾及性侵運動，原因是一段男子對她毛手毛腳的震撼影片，使這個廣泛問題備受矚目。
薛恩鮑姆這位墨西哥首位女性領導人提出計畫，要求全國性侵案件必須判處有期徒刑，並鼓勵女性向警方報案。
其他人也在看
鼓勵投票｜周大福集團推近500萬優惠 新世界K11推200萬「心意謝卡」換消費券
新世界發展（017）宣布，為了響應政府鼓勵市民在12月7日立法會選舉日投票，集團在尖沙咀的兩大零售地標K11 ...BossMind ・ 1 小時前
川普：習近平已「大致同意」買更快、更多美國農產品
美國總統川普表示，他已敦促中國國家主席習近平加快並擴大農產品採購規模，並稱北京「大致上已同意」這麼做。 川普 25 日在空軍一號上向向記者表示：「我認為他會在表現上給你們很大的驚喜，而且是往更好的方向。我跟他說，『我希望你能買快一點，也希望你能買多一點。』而他大致上也同意這麼做鉅亨網 ・ 2 小時前
石硤尾邨兩少年慶生後突遭斬傷 升降機血跡斑斑 疑兇在逃｜Yahoo
石硤尾邨美如樓有兩名少年被人持刀斬傷，涉事升降機血跡斑斑，二人身中多傷，需接受手術。警方正調查事發原因，疑兇仍然在逃。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」 曝痛苦症狀：每天活在恐懼中
57歲前港星李婉華2003年結婚後淡出演藝圈，移居加拿大溫哥華，近年轉型經營YouTube與粉絲互動。她近日在直播與影片中透露，兩年前左眼曾因視網膜裂孔，陷入「近乎失明」狀態，長達半年只能靠微弱視力生活，讓大批網友相當震驚。姊妹淘 ・ 1 小時前
立法會選舉2025｜政府投票日免費開放康文署游泳池及科學館等 持「投票心意卡」將獲商戶優惠｜Yahoo
立法會選舉還有不足兩星期就舉行，政府繼續構思不同招數鼓勵市民投票。政務司司長陳國基和政制及內地事務局局長曾國衞上午 11 時半見記者，陳國基宣布在 12 月 6 日和 7 日，香港濕地公園，康文署轄下各游泳池、太空館、科學館和藝術館都會免費開放。陳國基以及今早在電台節目發言的行會成員湯家驊都表示，如果措施是為了鼓勵市民投票，非指明個別候選人，做法上並無問題。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月26日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
UNIQLO感謝節減價減到11月27日！$79搶張曼玉同款眼仔Tee、$99搶Heattech、threads爆紅牛仔褲唔使$200
UNIQLO 20周年冬日感謝節正式登場，優惠持續至11月27日！無論是經典必備的Heattech保暖衣、threads上爆紅的繭型牛仔褲，還有搖粒絨拉鏈外套、EZY 牛仔褲、U系列工裝寬鬆恤衫，通通都有感謝價，讓你以超值價格輕鬆入手。其中，張曼玉同款眼仔T恤僅售$79，Heattech只要$99，牛仔褲更低於$200⋯⋯絕對是添置新衣的入手良機。趁著感謝節，把衣櫃全面升級吧！Yahoo Style HK ・ 45 分鐘前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
三上悠亞藏了多少張王牌？ 靠賣大衣跟迷因幣賺到翻！
三上悠亞本名鬼頭桃菜，93年生的名古屋人。小時候超迷早安少女組，13歲就自己跑去試鏡，結果第一關就被刷下來，回家哭一波隔天又繼續追星，超硬的啦！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
小S二女慶生疑官宣戀情 經理人發聲回應
【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）的二女Lily（許韶恩），剛滿18歲的她早已長得亭亭玉立，精緻五官及出眾氣質，更吸引了許多廣告代言上門。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦在社交網晒出一系列慶生照，並分享道：「18, filled with lo東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
唐澤壽明退所開公司要搞事？ 62歲保時捷載老婆還不服老！
《東京愛情故事》演永尾完治，溫柔又帶點壞，妹子直接淪陷；《利家與松》扛大河劇男主角，收視爆到飛；最猛還是2003年《白色巨塔》的財前五郎，那個眼神現在拿來當迷因都還是神級。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
阿里ADR股價為何在財報後收跌？高盛直指全因管理層這一說法
阿里巴巴 (9988.HK)(BABA)周二 (25 日) 發布最新財報成績單，雲端業務成長及 AI 資本開支表現超出預期，一度推動其股價在美股盤前上漲 4%，然而市場樂觀情緒未能持久，財報電話會後股價轉跌，最終收跌超 2%。鉅亨網 ・ 5 小時前
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 5 小時前
NHK追問特習通話成果 中國外交部：美方主動、氣氛美好
美國總統特朗普與中國國家主席習近平周一 (24 日) 通話，這是雙方在韓國會晤之後的再一次接觸。中國外交部表示，這通電話由美方發起，通話氛圍積極、美好。鉅亨網 ・ 9 小時前