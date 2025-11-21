墨西哥小姐奪環球小姐后冠 一掃辱罵衝突陰影

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
（法新社泰國暖武里21日電） 本屆環球小姐選美賽曾遭泰國主辦方辱罵而一度憤而離席的墨西哥佳麗波希（Fatima Bosch），今天贏得后冠。她的賽況在墨西哥備受關注，奪冠後家鄉觀賽群眾爆出熱烈歡呼。
環球小姐比賽是全球4大選美賽之一，參賽者來自120多國。今年賽事在泰國舉行，闖入決賽的還有象牙海岸、菲律賓、泰國和委內瑞拉等國佳麗。
然而，本月稍早在1場賽前直播活動上，波希遭到泰國主辦方總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil）指責未在個人社群媒體帳號發布宣傳內容，並辱罵她是「蠢蛋」，引發兩人口角。在納瓦特要求保全人員介入後，波希在伊拉克小姐陪同下憤而離開現場。
當時其他佳麗似乎也想起身聲援波希，但在納瓦特警告想繼續參賽者應該「坐下」後，她們停住不動。
波希對現場記者表示：「你們總監的行為不尊重人，他叫我蠢蛋。全世界有必要見到這一切，因為我們是有力量的女性，而這是我們發聲的平台。」
納瓦特事後已道歉。他今天在記者會上起初婉拒對波希奪冠置評，之後才恭喜她，並表示：「我真的支持墨西哥粉絲，並再度恭喜他們。」
波希離席事件後，墨西哥媒體和社群網路上充滿她的消息。今天在她的家鄉赫摩薩（Villahermosa）有數千人齊聚1座棒球場觀看環球小姐決賽直播，當她奪冠後，現場爆出掌聲及高喊「墨西哥」的呼聲，並施放煙火。
波希今天則在記者會上說，她希望人們記得她是一位「不害怕做自己的環球小姐」，以及「一位稍微改變環球小姐標準形象的人」。
