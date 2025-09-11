墨西哥市區瓦斯槽車爆炸 增至3死67傷

（法新社墨西哥市10日電） 墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）市政官員今天表示，一輛瓦斯槽車在市區爆炸，現已增至3人喪命、67人受傷，並引發大範圍損害。

墨西哥市長布魯加達（Clara Brugada）表示，這輛車在墨西哥市東部人口稠密的伊薩巴拉巴區（Iztapalapa）一座橋上爆炸，導致19人二度和三度燒傷。

布魯加達隨後表示已有3人喪命，另有67名傷者正在地區醫院接受救治，其中包括數名孩童。

電視和社群網絡上流傳的畫面顯示強力爆炸的瞬間，畫面可見民眾身上有看似嚴重的燒燙傷，另有數輛汽車在爆炸中受損，爆炸原因目前尚不清楚。