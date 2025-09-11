墨西哥市瓦斯槽車爆炸 增至4死90傷大範圍破壞

（法新社墨西哥市11日電） 墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）市政官員說，該市昨天發生瓦斯槽車爆炸，現已增至4人死亡、90人受傷，並帶來大範圍破壞與混亂。

墨西哥市長布魯加達（Clara Brugada）說，這輛車在人口密集的伊薩巴拉巴區（Iztapalapa）1座橋下翻覆後爆炸，導致19人出現2到3度燒燙傷。

傷者分別被送往市內各醫院救治，焦急的家屬聚集在醫院等待親人消息。

布魯加達隨後在社群平台X更新傷亡數字，還說已有10名傷者出院。

電視與社群媒體流傳的畫面顯示爆炸瞬間的強烈威力。

畫面中可見有些人似乎嚴重燒傷，另外在災區附近的許多人逃離迅速蔓延的火勢，消防員隨後將火勢控制。

另有約28輛車受到爆炸波及，爆炸原因尚未確定。