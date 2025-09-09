墨西哥市郊火車攔腰撞公車 至少10死41傷

（法新社墨西哥市8日電） 當局表示，墨西哥市西北部小鎮今天發生交通事故，一輛雙層公車在鐵路平交道上遭一列貨運火車攔腰撞成兩半，造成至少10人喪生、41人受傷。

這起事故發生在阿特拉科木科鎮（Atlacomulco）的倉儲與工廠工業區，距首都墨西哥市約130公里處。

墨西哥州民防局在社群平台X表示，當局仍在事故現場處理；州檢察署已著手調查。這部公車在強力撞擊下已斷成兩截。

當局指出，事故共造成10人死亡、41人受傷。當地媒體報導，傷者已被送往州內各醫院。

公車公司尚未立即回應置評要求。而負責鐵路營運的加拿大太平洋鐵路公司（CPKC）墨西哥部門已證實這起事故發生，並向罹難者家屬致哀。

這家總部位於加拿大卡加立（Calgary）的跨國鐵路公司表示，所屬人員正在現場配合當局處理。

當局尚未公布事故發生詳細經過，但社群平台流傳的一段影片顯示，當時這輛公車在繁忙車流中緩慢通過鐵路平交道，突然一部高速行駛的列車自畫面外衝進來，撞擊到巴士車身中段。（編譯：紀錦玲）