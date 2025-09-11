Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅
（法新社墨西哥市10日電） 墨西哥今天表示，將把來自中國及其他亞洲國家的汽車關稅上調至50%。墨西哥政府表示，這次對進口關稅的全面改革將保護就業，分析師則認為，此舉旨在安撫美國。
墨西哥經濟部表示，這些措施將提高包括紡織品、鋼鐵和汽車等多個產業的商品關稅，調幅不一，總計將影響520億美元的進口額。
當被問到中國汽車的進口稅（目前為20%）時，經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）對記者表示：「本來就有關稅，現在我們要做的是提高到允許的最高程度。」
他補充道：「如果沒有一定程度的保護，幾乎無法競爭。」
厄伯拉特表示，這些措施在世界貿易組織（World Trade Organization）所允許的限度內實施，目的是為了保護墨西哥本地的就業，因為中國汽車正以「低於我們所謂的參考價格」進入墨西哥市場。
此計畫仍須國會批准。
其他人也在看
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 13 小時前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 12 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 17 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 4 小時前
蘋果推iPhone 17系列 歷來最輕最薄
蘋果(AAPL.US)周二舉行產品發布會，宣布推出iPhone 17系列新款手機，配備A19晶片，採用3納米晶片製程；且推出蘋果迄今最輕薄手機iPhone Air，均於本周五(12日)晚上8時接受預購，9月19日正式發售。於發布會後，蘋果股價最新急跌1.5%。 iPhone 17將配備更大的6.3吋螢幕，邊框更小，並增強了設備內建人工智慧功能；將提供五種顏色，包括薰衣草紫、霧藍、黑色、白色和鼠尾草綠，售價由799美元起，本港售價為6,899港元起。iPhone 17 Pro將採用鋁製外殼，且是迄今為止最好的相機系統，售價由1,099美元起，Pro Max售價則由1,199美元起，本港售價為9,399港元起。 蘋果表示，iPhone Air厚度為5.6毫米，並採用A19 Pro的晶片，提供白色、金色、黑色和天藍色四種顏色，售價由999美元起，本港售價為8,599港元起。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
李嘉欣14歲兒子近況曝光 比媽媽高出大半個頭繼承父母優良基因
李嘉欣有著「最美港姐」之稱，今年6月55歲生日時於社交平台大曬多張生日派對美照，被指無論身材定係樣貌都完全睇唔出歲月痕跡。李嘉欣與富商許晉亨於2008年結婚，育有一名14歲兒子許建彤（Jayden），去年安排兒子Jayden入讀英國知名寄宿學校威靈頓公學，雖然一家三口分隔異地，但李嘉欣與許晉亨相當愛錫Jayden，除咗於去年開學時現身學校出席新生家長活動，佢哋一有時間就會飛過去陪囝囝，Jayden有長假期的話亦會從英國回港。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
加密資產｜獲虛擬資產交易牌照 馬雲再在香港金融界擴張 雲鋒金融股價一度升近四成
萬通保險母公司雲鋒金融集團（00376）宣布重要業務突破，旗下雲鋒證券成功獲得香港證監會批准，將現有第一類證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務。此消息刺激雲鋒金融大升28%，收報5.42元，盤中更曾高見5.95元，升逾40%，反映市場對其進軍加密貨幣領域的樂觀預期。BossMind ・ 1 天前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 13 小時前
Lady Gaga VMAs給「小怪獸」的催淚感言：活出自己獨特的標誌，不要忘記夢想
2025 MTV音樂錄影帶大獎圓滿落幕，Lady Gaga 奪得年度歌手獎實至名歸，而她所分享的得獎感受，更是充滿勵志的正能量！Yahoo Style HK ・ 1 天前
高盛：蘋果新品定價令人意外 目標價維持266美元
高盛發表研究報告指，蘋果(AAPL)新發布的iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max外型變化符合預期，但儲存空間選項及定價令人意外，預期可支持產品平均售價持續增長，給予蘋果「買入」評級，維持目標價為266美元不變。AASTOCKS ・ 1 天前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大閘蟹連片皮鴨放題人均$80起！羲和雅苑放題突發1折起 任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題買一送一優惠！90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$114起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，人均低至一折只需$80，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠9月10日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店
近年本港餐飲業受營商環境影響，不少街坊小店及茶餐廳難敵壓力被迫結業。深受灣仔打工仔喜愛的「四季常餐」亦一樣，近日透過社交平台宣布灣仔店將於9月底結業，消息傳出隨即引起街坊熱議及紛紛留言不捨。Yahoo Food ・ 1 天前
David Webb轟包浩斯買樓不派息
包浩斯國際（0483.HK）日前公布，以832萬元（昨更正為835萬元）買入觀塘麗港城12座8樓一個單位，並已支付25萬元訂金，會作為員工宿舍用途，但此舉引起持股逾8%的獨立股評人David Webb不滿。信報財經新聞 ・ 17 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 5 小時前