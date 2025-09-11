墨西哥擬對華汽車徵50%關稅 或為安撫美國

【on.cc東網專訊】墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）周三（10日）宣布，將提高對來自中國和其他亞洲國家的汽車關稅至50%，強調主要目的是保護就業。這項關稅計劃仍待國會批准，分析認為此舉旨在安撫美國。

墨西哥計劃對上述國家生產的紡織品、鋼鐵、汽車等多個產業的商品不同程度地提高關稅，將影響價值520億美元（約4,056億港元）的進口產品，涉及與墨西哥沒貿易協定國家的1,400多個產品類別。南韓、印度等亦將受影響。因墨西哥執政黨在國會兩院佔絕大多數席位，法案很可能獲通過。埃布拉德表示，新關稅措施一旦在官方公報發布，就會在30天後正式生效。

廣告 廣告

另外，墨西哥總統辛鮑姆日前在首都墨西哥城接受中國新任駐墨西哥大使陳道江遞交國書，表示墨方願與中方攜手持續提升兩國關係水平。陳道江亦指，中墨加強合作符合雙方共同利益，中方願同墨方增進政治互信，深化務實合作。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】