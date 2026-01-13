墨西哥總統告訴川普 墨西哥排除美軍干預

（法新社墨西哥市12日電） 墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，在美國總統川普威脅要對販毒集團發動地面打擊後，她與川普討論了墨西哥的安全和主權問題。

薛恩鮑姆說，她告訴川普，任何在墨西哥部署美軍的計畫「都不在考慮範圍內」。

薛恩鮑姆在社群媒體表示：「我們討論了各種議題，包括在尊重我們主權的前提下保障安全、減少毒品走私、強化貿易和投資。」

川普上週表示，近期在太平洋與加勒比海地區展開海上行動後，美國將對販毒集團發動地面打擊，但他未具體說明地點和時間。

廣告 廣告

墨西哥2025年已將數十名販毒首腦引渡至美國並加強邊境合作，但薛恩鮑姆多次反對外部任何軍事干預。

川普與薛恩鮑姆去年12月曾於華府會面。川普表示薛恩鮑姆是「非常棒的人」，不過他補充說，正促請她同意派遣美軍打擊墨西哥的販毒集團。