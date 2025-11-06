墨西哥總統當街遭性騷擾 男子偷吻兼從後胸襲 保安反應慢捱轟｜Yahoo

墨西哥總統辛鮑姆 Claudia Sheinbaum (AP Photo/Marco Ugarte)

【Yahoo 新聞報道】墨西哥總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)本周二（4 日）在首都墨西哥城街頭「落區」與市民交流時，遭一名男子公然性騷擾，保安竟未有即時制止，引起公眾抨擊。涉案男子當晚被捕，辛鮑姆已提出控告，並指示其創立的婦女部對各州的刑法進行審視，全力推動性騷擾入罪。

隨行政府官員首先察覺制止

事發在周二，社交媒體流傳影片，辛鮑姆當時正由總統府步行前往教育部的活動現場，途中沿路與民眾打招呼，期間一名男子從後接近，左手搭在她的肩膊，並親向她的頸部，雙手更從後往胸部摸去。

辛鮑姆隨即撥開男子雙手，臉上始終保持微笑，當時總統保安未有立即出現，一名隨行的政府官員首先察覺，上前制止及拉開該名男子。

辛鮑姆親自提出控告

至周三（5 日）辛鮑姆在記者會上回應指，已親自向司法部門提出控告該男子，強調這不僅僅是她個人的經歷，更是反映廣大墨西哥女性的處境，「如果連我身為總統都遇到這種事，那全國年輕女性又該如何保護自己？」

她重申，「任何男人都沒有侵犯女性個人空間的權利」，要求部門依法追究責任。此外，她也嚴厲譴責當地《改革報》（Reforma）刊登她被騷擾瞬間的照片，認為此舉對她造成了二次傷害，要求該報社公開道歉。

由辛鮑姆上任後創立的婦女部也發聲明，鼓勵所有女性勇敢發聲，也呼籲媒體不應散播任何侵犯女性尊嚴的內容。

指示婦女部審視各州刑法

目前在墨西哥，僅約一半州份和首都地區將性騷擾列為刑事犯罪。辛鮑姆指示婦女部對各州刑法進行審視，全力推動性騷擾入罪，「這種情況不應再被容忍」。

公民組織「全國公民仇女觀察」發言人Ana Yeli Perez表示，辛鮑姆遭性騷擾一事再次將針對女性的暴力問題推上國家議程，「這令人髮指，必須予以譴責，這是一件意義重大的事件，象徵著墨西哥女性每天所經歷的一切。」

涉事男子疑受酒精影響

據當地傳媒報道，該名男子名為 Uriel Rivera，事發時疑似受酒精影響，並在當晚約 9 時被捕，警方正調查其身份。事件引起外界質疑總統出行存在保安漏洞。但辛鮑姆明言不會因此改變行事風格，「我不打算與人民保持距離。我們必須貼近群眾、理解他們的生活，這是政府的信念。」

辛鮑姆2024年上任，是墨西哥史上首位女性總統，作風親民，經常落區與市民近距離接觸。不過，墨西哥暴力問題嚴重，該國西部米卻肯州烏魯阿潘(Uruapan)市長曼索(Carlos Manzo)早前出席亡靈節慶祝活動時，當街遭槍擊身亡，終年40歲，是2022年起第七名於米卻肯州遭殺害的市長。

來源：the Straits Times