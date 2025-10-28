墨西哥總統稱爭取到數週展延 川普關稅威脅暫緩

（法新社墨西哥市27日電） 美國與墨西哥貿易談判的最後期限原定於幾天後到期，但墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，她已向美國總統川普爭取到再度延後對墨西哥加徵關稅的期限。

川普先前揚言要對墨西哥輸美商品加徵30%關稅。

川普為美國和墨西哥設定的90天談判期限將於本月30日截止，兩國必須在期限內達成協議。美墨同為北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement）成員國。

廣告 廣告

薛恩鮑姆表示，她25日與川普通話時，兩人決定「我們將再多給幾週時間」，以完成針對多項貿易壁壘的談判。華府先前已就這些壁壘問題向墨西哥提出關切。

左翼的薛恩鮑姆因為能巧妙應對川普的關稅攻勢，而有著「川普耳語者」（the Trump whisperer）的綽號。她在早上的例行記者會中表示，她將在「幾週內」再度與川普商談。

川普對待墨西哥的外交方式，與他對北方鄰國加拿大採取的懲罰性做法形成對比。

川普25日宣布，他將對加拿大商品加徵10%的額外關稅，以報復加拿大一支以已故美國領袖雷根（Ronald Reagan）為主角的反關稅廣告。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）本週將前往韓國，出席亞太經濟合作會議（APEC），川普預計也將與會。

墨國官員表示，厄伯拉特預計將與川普政府的官員敲定部分協議。