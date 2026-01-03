墨西哥規模6.5強震釀2死 首都與度假勝地皆感搖晃

（法新社墨西哥聖馬可2日電） 一場規模6.5的地震今天撼動了墨西哥首都墨西哥市和一處太平洋沿岸的旅遊熱點，造成至少兩人喪生，並在靠近震央的一個小鎮造成中度損害。

美國地質調查所（US Geological Survey）表示，地震發生在上午8時前不久，地點靠近主要港口和海灘度假勝地阿卡普爾科（Acapulco）。

地震發生時，遠在北方約400公里外的墨西哥市也能感受到搖晃，警報聲響起，人們紛紛衝到街上避難，打亂了節日週末的寧靜。當地政府表示，首都一名60歲男子在撤離2樓公寓時摔倒身亡。

墨西哥市市長布魯加達（Clara Brugada）在社群媒體上寫道，另有12人受傷，但這個全國最大城市並未傳出重大災損報告。總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在例行晨間記者會中，也被迫疏散總統府。

墨西哥國家地震監測局表示，地震震央位於格瑞羅州（Guerrero）聖馬可鎮（San Marcos）西南方14公里處。

薛恩鮑姆表示，目前沒有立即的重大災損報告，但在聖馬可，地震的影響清晰可見。格瑞羅州州長薩加多（Evelyn Salgado）說，一名50多歲的婦女「在房屋倒塌時喪生」。

聖馬可鎮長卡斯蒂約（Misael Lorenzo Castillo）表示，約有50棟房屋被毀，且「所有房屋都有裂縫」。