黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
墨西哥警方於 2026 年世界杯部署機器狗協助安全巡邏
在 2026 年 FIFA 世界盃期間，墨西哥的部分地區將部署機器狗，以協助警方在潛在危險情況下評估威脅。位於蒙特雷都市區的瓜達盧佩市政府宣布，將發佈四個四足機器人單位，以支援全球足球賽事的執法工作，這場賽事由墨西哥與美國和加拿大共同主辦。這些機器人當地被稱為 K9-X 部隊，旨在作為首個反應工具，能夠進入狹小或危險的環境，並將實時視頻回傳給警方，還能向嫌疑人發出語音指令，從而減少警員立即面對危險的需要。
瓜達盧佩市議會為這四個機器人花費約 250 萬比索，約合 $145,000 / 約 HK$ 1,131,000。每個機器人都配備了攝像頭、夜視鏡頭，以及能夠在不平坦地形上移動、攀爬樓梯和在低能見度條件下操作的堅固材料。在一次公開演示中，一隻機器人在一棟廢棄建築內進行導航，並將實時畫面傳送給位於其後的警員。在這個情境中，機器人面對一名持槍人士，並利用擴音器指示他放下武器。
瓜達盧佩市市長赫克托·加爾西亞表示，目標是在事件的早期階段保護警員。他提到，這些機器狗的目的是支持警員進行初步干預，以保障他們的身體安全，加爾西亞補充道，這些機器將在任何衝突情況下使用，特別是在涉及打鬥、醉酒人士或難以進入的區域時。
值得注意的是，官員強調這些機器人並未武裝，其角色僅限於監控、通訊和風險評估，充當先行的眼睛和耳朵，而非執法工具。BBVA 體育場在賽事期間將更名為蒙特雷體育場，預計將舉行四場世界盃比賽。隨著大量人群進入周邊社區，當地當局正專注於早期威脅檢測，而非反應式警務。
機器狗只是賽事安全升級的一部分。瓜達盧佩已增加警察巡邏並投資於空中監控系統，包括無人機和反無人機技術，以監測大型公共集會。墨西哥預計在世界盃期間會吸引數百萬國際遊客，這引發了對人群控制、未經授權的無人機活動和快速應對擾亂事件的擔憂。類似的機器人系統已被全球的警方和軍事機構用於炸彈拆除、偵察和災難應對。瓜達盧佩通過在不確定的情況下部署機器人偵察員而非人類警員，期望借助自動化降低風險，同時在這項全球最受關注的體育賽事期間提高情境意識。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露
近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
英超 ｜曼聯連勝斷纜 絕平韋斯咸 紅魔死忠「髪再生」
曼聯絕平韋斯咸，未能5連勝，令紅魔死忠球迷「髪哥」Frank Ilett未能如願剪髪，他已493日未曾踏入理髮店，繼續「髪再生」。
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
食物安全｜央視再揭內地「毒蔬菜」流入市場！非法用劇毒禁藥「克百威」附12大最髒蔬菜名單、呢款蔬菜最多農藥殘留！
央視繼上次踢爆雲南、湖北等地農戶非法使用「甲拌磷」及「克百威」等劇毒農藥種植番薯後，最近央視又再踢爆農戶用毒性極強的農藥「克百威」種植蔬菜，引起大眾對於「毒蔬菜」恐慌！央視播出的影片直擊多個蔬菜生產基地，發現國家早已明令禁止使用的「高毒農藥」竟然在田間地頭隨處可見。農戶為了追求產量，無視禁令偷偷施藥。更令人心寒的是，部分農戶直言：「菜都是賣到外面去了，他打的藥都是長得快，就漂亮。這菜我也不吃，你讓我要都不要。」這意味著，最毒的蔬菜全都流向了市場。
卡域克長勝斷纜：絕不是曼聯最佳水準
【Now Sports】曼聯在看守領隊卡域克回歸後首次失分，錯失升上三甲，他坦言球隊今仗未能展現最佳水準。曼聯周二作客韋斯咸，僅憑後備上陣的錫斯高補時建功，以1:1逼和對手，未能延續卡域克上任後的4連勝強勢，他賽後說：「我們有點兒失望，絕不是我們的最佳水準。在那時候，只能找方法向前走，我為此感到懊惱。」不過他為球隊再次展現士氣表示鼓舞，又稱讚錫斯高入球出色。「我們只有短時間在一起，今仗到最後只取1分，這是得來不易，我們會從中得到一些正面東西。」由於曼聯已在英格蘭足總盃下馬，故下仗是10天後聯賽作客愛華頓，有足夠時間調整。卡域克最後亦不忘祝福前效力球會：「我希望他們護級成功，那是我人生重大的一部份，有過美好回憶，希望他們留在英超。」
川普威脅：戈迪豪大橋至少給一半 否則別通車！加拿大氣炸：瘋了！自殘行徑
川普威脅若未取得戈迪豪跨國大橋至少一半產權，將阻止大橋通車，引發加拿大政商界強烈反彈。隨著跨境基建與貿易爭議升溫，美加關係再度面臨重大考驗。
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
