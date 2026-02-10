墨西哥警方於 2026 年世界杯部署機器狗協助安全巡邏

在 2026 年 FIFA 世界盃期間，墨西哥的部分地區將部署機器狗，以協助警方在潛在危險情況下評估威脅。位於蒙特雷都市區的瓜達盧佩市政府宣布，將發佈四個四足機器人單位，以支援全球足球賽事的執法工作，這場賽事由墨西哥與美國和加拿大共同主辦。這些機器人當地被稱為 K9-X 部隊，旨在作為首個反應工具，能夠進入狹小或危險的環境，並將實時視頻回傳給警方，還能向嫌疑人發出語音指令，從而減少警員立即面對危險的需要。

瓜達盧佩市議會為這四個機器人花費約 250 萬比索，約合 $145,000 / 約 HK$ 1,131,000。每個機器人都配備了攝像頭、夜視鏡頭，以及能夠在不平坦地形上移動、攀爬樓梯和在低能見度條件下操作的堅固材料。在一次公開演示中，一隻機器人在一棟廢棄建築內進行導航，並將實時畫面傳送給位於其後的警員。在這個情境中，機器人面對一名持槍人士，並利用擴音器指示他放下武器。

瓜達盧佩市市長赫克托·加爾西亞表示，目標是在事件的早期階段保護警員。他提到，這些機器狗的目的是支持警員進行初步干預，以保障他們的身體安全，加爾西亞補充道，這些機器將在任何衝突情況下使用，特別是在涉及打鬥、醉酒人士或難以進入的區域時。

值得注意的是，官員強調這些機器人並未武裝，其角色僅限於監控、通訊和風險評估，充當先行的眼睛和耳朵，而非執法工具。BBVA 體育場在賽事期間將更名為蒙特雷體育場，預計將舉行四場世界盃比賽。隨著大量人群進入周邊社區，當地當局正專注於早期威脅檢測，而非反應式警務。

機器狗只是賽事安全升級的一部分。瓜達盧佩已增加警察巡邏並投資於空中監控系統，包括無人機和反無人機技術，以監測大型公共集會。墨西哥預計在世界盃期間會吸引數百萬國際遊客，這引發了對人群控制、未經授權的無人機活動和快速應對擾亂事件的擔憂。類似的機器人系統已被全球的警方和軍事機構用於炸彈拆除、偵察和災難應對。瓜達盧佩通過在不確定的情況下部署機器人偵察員而非人類警員，期望借助自動化降低風險，同時在這項全球最受關注的體育賽事期間提高情境意識。

