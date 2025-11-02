墨西哥超市爆炸釀23死 當局：疑電力變壓器故障肇禍

（法新社墨西哥市1日電） 墨西哥當局今天表示，一場奪走至少23條人命的超市爆炸事故，初步懷疑是由故障的電力變壓器導致。

墨西哥北部索諾拉州（Sonora）首府艾莫西約（Hermosillo）市中心一家連鎖超市Waldo's今天驚傳爆炸，造成至少23人喪命、11人受傷。

索諾拉州州長杜拉索（Alfonso Durazo）表示：「沒有人會獨自承受這份痛苦。自事故發生起，緊急救援、警消與醫療單位均以高度的專業與奉獻精神投入現場，控制局勢並搶救生命。」

他說：「我已下令展開全面且透明的調查，以釐清事件原因並追究相關責任。」

索諾拉州檢察官辦公室在聲明中指出，「初步研判，這起事件屬於意外事故，正針對店內的一座變壓器展開調查」。「一旦消防人員得以進入建築內部，便能更準確地確定事故原因。」