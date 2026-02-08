黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
墨西哥：已向古巴派出運送援助物資2艘船
（法新社墨西哥市8日電） 墨西哥外交部今天指出，墨西哥已經向古巴派遣兩艘載有人道援助物資的船隻。這個共產主義國家正因委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）被捕而承受著美國的強大壓力。
墨西哥在考慮如何向古巴運送石油的同時提供這批共計814噸援助物資。美國總統川普矢言切斷對哈瓦那的石油供應，作為加強對古巴施壓的一環，墨西哥尋求在不受美國懲罰情況下進行援助。
墨西哥是古巴最大的單一石油供應國。古巴長期面臨能源短缺和大規模停電問題，高度依賴進口精煉燃料產品來滿足其發電、汽油和航空燃料需求。多年來，美國制裁和嚴重的經濟危機使共產政府無法購買足夠燃料，迫使其依賴少數盟友。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府1日曾表示，將基於人道理由向古巴運送石油，同時指出，未來一週的援助將以「其他」產品為主。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈
2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。
日本大選：高市早苗的政治豪賭結果即將揭曉
Reuters 日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。 日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。 這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。 ...
美中關係再現變數！中國警告對台軍售恐影響特朗普4月訪中行程
《金融時報》週五 (6 日) 報道指出，中國已向美國發出警告，若華府推動新一批對台軍售，可能影響美國總統特朗普預計於 4 月訪問中國的行程。消息顯示，北京方面已向美方明確表達，相關軍售若持續推進，恐導致雙邊高層互動受阻，甚至衝擊領導人會晤安排。
出口民調：日本執政聯盟預計將獲眾議院過半席次
日本周日（8 日）舉行第 51 屆國會眾議院選舉，據日本媒體最新報導，出口民調顯示，自民黨和日本維新會執政聯盟有望獲得過半席次。
英國金融時報稱 美國在特朗普與習近平舉行峰會前考慮新的對台軍售
【彭博】— 據英國《金融時報》報導，美國正籌備對台灣出售新一批武器，而對台軍售問題已令中方官員深感不安，甚至可影響美國總統特朗普計畫在4月訪問中國的安排。
力挺格陵蘭主權 加拿大與法國設領事館
（法新社努克6日電） 加拿大與法國今天在格陵蘭首府努克（Nuuk）開設領事館，藉此展現對這塊丹麥自治領土的支持。加拿大與法國今天在努克正式開設新領事館。
日本眾議院選舉｜高市早苗領導自民黨破紀錄成績 單獨掌 2/3 議席 中道改革聯盟慘敗｜Yahoo
日本眾議院選舉周日（8 日）舉行，點票工作今日（9 日）凌晨完成。首相高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，寫下 1955 年創黨以來最佳成績，在眾議院 465 席當中取得 316 席，較選舉前增加 118 席。除了較選前民調普遍預期約 300 席為佳，議席數量也超越全院 2/3 即 310 席。今次亦是戰後《日本國憲法》建立以來，首次有單一政黨取得 2/3 議席。 同屬執政聯盟成員的日本維新會就取得 36 席，兩黨合共取得 352 席，佔全院逾 3/4。高市早苗表示，會繼續維持「自民黨 + 維新會」的執政聯盟結構，同時歡迎其他黨派加入。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯盟」慘敗，只取得 49 席，聯盟共同主席野田佳彥和齊藤鐵夫表明將會辭職。
眾院選前一天 高市早苗喊出強硬移民政策爭取支持
（法新社東京7日電） 日本首相高市早苗今天在眾議院選舉前一天訴求選民支持，承諾將透過從嚴審查移民等措施，讓日本「更繁榮、安全」。她對移民政策的強硬立場，目前似已改過主打「日本第一」路線的民粹政黨參政黨勢頭；參政黨去年在參議院選舉有不錯表現。
《華盛頓郵報》大裁員風暴，執行長宣布將辭職
Reuters上週四，數百人在華盛頓的報社總部門前抗議此次大規模裁員。這波裁員包括報社全部中東員工，以及駐基輔的烏克蘭特派員。 《華盛頓郵報》宣布，其執行長將在監督大規模裁員數日後辭職。 威爾·劉易斯（Will Lewis）在給員工的訊息中表示，現在是離開的適當時機，這則訊息已被分享到網路上。他提到已做出「艱難決定」，以確保報社的未來。 上週三，這個美國百年大報宣布裁減三分之一的員工，大幅縮減體育與國際新聞的報導範圍。這項決定遭到許多記者譴責，也引發對報社億萬富翁老闆傑夫·貝佐斯（Jeff ...
日本選民即將對高市早苗的領導力作出評判
【彭博】— 日本選民將於周日前往投票站，對首相高市早苗領導的政府進行投票表決。高市早苗正試圖鞏固自己的執政地位，並為支出和投資計畫爭取明確的授權，這些計畫已經讓一些投資者感到不安。
長和賣港口｜丘應樺召見巴拿馬駐港總領事 對法院裁決表達強烈不滿 批巴方自毀國家信用｜Yahoo
長和賣港口事件，巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲。中國政府和香港政府早前已對裁決表達不滿，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（6 日）再次召見巴拿馬駐港總領事，重申對裁決的強烈不滿和反對。
美伊談判前景暗淡？伊朗不願退讓核問題、美國持續施加軍事壓力
在緊張氣氛籠罩下，美國與伊朗近日於阿曼展開新一輪接觸，這是自去年 6 月美國空襲伊朗核設施、導致雙方談判中斷以來，兩國首次重新對話。伊朗外交部長阿拉格齊在會後表示，本次會談「開局良好」。然而，雙方似乎仍存在分歧。
特朗普發「奧巴馬夫婦變猿猴」捱轟拒道歉 白宮：職員誤發
美國總統特朗普周四（5日）在社交媒體Truth Social發布一段惡搞影片，片中諷刺前總統奧巴馬夫婦為猿猴，惹起爭議，部分共和黨國會議員也炮轟其種族歧視，白宮12小時後辯稱為職員誤發並刪除影片。特朗普稱，只看了影片的「開頭部分」，沒有看過結尾，並拒絕道歉。該段畫面把奧巴馬夫婦頭像，放在跳舞的猿猴身體上，出現在涉事影片的最後，並配上電影《獅子王》的背景音樂，影片大部分內容宣稱2020年美國總統大選涉投票舞弊，導致當年特朗普落選。
伊朗質疑美方是否認真看待磋商
（法新社德黑蘭8日電） 美國持續制裁伊朗之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示德黑蘭對華府缺乏信任，甚至懷疑美國是否真心希望透過磋商解決當前的雙邊關係危機。法新社報導，阿拉奇在首都德黑蘭舉舉行的一場論壇中指出，美國持續制裁伊朗且近期在中東加強軍事部署，「引發我們質疑對方是否真心準備展開真正的磋商，我們正密切注意局勢和評估各項訊號，之後再決定是否繼續磋商」。
伊朗警告美國：若遭攻擊將反擊中東美軍基地、核談判仍限縮議題
伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）周六（7 日）表示，若美國在中東地區集結的軍事力量對伊朗發動攻擊，德黑蘭將鎖定美國在區域內的軍事基地進行反擊，但強調此舉不應被視為對駐在國家的攻擊。
川普稱與伊朗會談「非常好」 預計將有更多談判
（法新社空軍一號上6日電） 美國總統川普今天表示，在美國與伊朗雙方於阿曼舉行間接對話後，華府與伊朗進行了「非常好的會談」。川普在其前往佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的空軍一號上告訴記者：「我們同樣與伊朗進行了非常好的會談。」
賴清德熱烈祝賀高市早苗勝選 期盼「台日兩國」攜手面對區域挑戰
【彭博】— 台灣總統賴清德向日本首相高市早苗在大選中取得的壓倒性勝利公開表達祝賀，反映了台北和東京在兩人領導下的密切關係。
意大利稱受憲法限制無法參與和平委員會
意大利外長塔亞尼表示，由於憲法限制，意大利無法參與美方提出成立的和平委員會。塔亞尼接受意大利傳媒訪問時表示，意大利憲法與和平委員會章程存在衝突，從法律角度看，這是一個不可逾越的障礙。他說意大利願意就和平相關的倡議展開討論，亦準備在加沙問題上發揮積極作用，包括以培訓巴勒斯坦警察的方式進行。美國傳媒早前報道，美國計劃本月19日在首都華盛頓舉行和平委員會首次領導人會議，討論加沙地帶重建問題。報道引述美國官員表示，白宮希望利用這次會議，推動加沙停火第二階段協議的實施，並為加沙重建籌集資金。據報峰會籌備工作仍處於初期階段，計劃仍有可能發生變化。（BC)#意大利 #和平委員會
伊朗外長：即使美國軍事威脅 絕不放棄核子計畫
（法新社德黑蘭8日電） 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天宣稱，伊朗絕不會放棄鈾濃縮的權利，即使戰爭「強加於我們身上」，此番言論無視來自華府的壓力。他更強調：「為何我方如此堅持鈾濃縮，即使戰爭強加於我們身上，我方也拒絕放棄？