全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
25歲墨西哥佳麗選美，卻被罵「笨蛋」？當選美不再關於完美而是真實的聲音：我有聲音，你不尊重我作為女人｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
2025年11月4日，泰國曼谷一間酒店會議廳內，80多位來自世界各地的佳麗正參與2025年環球小姐的綵帶儀式。突然，泰國總監Nawat Itsaragrisil當眾指責25歲的墨西哥代表Fátima Bosch，更以「dumbhead」一詞羞辱她，並召來保安欲將她驅離。
Fátima立即回擊：「我有聲音，你不尊重我作為女人。」話音剛落，部份參賽者包括現任冠軍Victoria Kjær Theilvig率先起身離場，場面震撼。
事件經直播傳遍全球，#IHaveAVoice 標籤一夜衝上熱搜，墨西哥總統亦公開讚揚Fátima維護尊嚴之舉。這不僅是選美史上罕見的集體抗議，更標誌著選美從「展示美貌」邁向「捍衛尊嚴」的轉捩點。
歷史回顧：被規訓的「完美」與被物化的女性
回顧歷史，選美長期被視為「物化女性」的代名詞。二十世紀中葉至2010年代，參賽者須符合嚴苛條件：年齡介於18至26歲、單身、無生育紀錄、身高至少1.72米，泳裝環節更佔評分6成。問答環節雖設有「世界和平」等宏大題目，但佳麗往往被要求「說得漂亮」而非「說出真實」。
社會輿論常將選美簡化為「誰更像洋娃娃」的比較，參賽者亦多以奪冠後簽約模特兒公司或進軍娛樂圈為目標。失冠，等同人生挫敗；奪冠，則須終身維持「完美無瑕」的公眾形象。這種單一標準，不僅壓抑女性多元特質，更強化了「美貌等於價值」的迷思。
這種從「被觀賞」到「被聆聽」的轉變，根源於參賽者「目的」的根本性遷移。過往，選美之於許多女性，是一張實現階級躍升的「入場券」，目標是藉由美貌與才藝，換取一份模特合約或一段豪門婚姻，其本質是一場關於未來的「風險投資」。然而，隨著女性受教育程度與職業發展空間的提升，新一代佳麗參賽的目的已截然不同。除了女性支持女性之外，她們不再是等待被挑選的「商品」，而是手握主導權的「策展人」——她們借助選美這個傳統上備受關注的舞台，來「放大」自己早已投身的事業與信念。她們爭取的不是一份合約，而是一個為自己與所代表的群體發聲的話語權。選美對她們而言，是生涯的「擴音器」，而非人生的「救命草」。
評審標準從「美貌」邁向「說服力」
然而，過去十年間，特別是環球小姐組織於2023年全面改制後，選美生態正悄然蛻變。參賽資格取消年齡、婚姻及生育限制，泳裝環節改稱「自信展示」，外表評分比重降至3成，並新增「影響力項目」，要求佳麗提交公益計劃書。評審標準從「誰最像標準美人」轉向「誰最具說服力」。2025年曼谷事件中，佳麗們以集體離場表達立場，正是這種新世代價值觀的集中爆發：她們不再恐懼失去后冠，只怕失去自我。
這股轉變並非僅見於國際賽場，在香港本地同樣可見軌跡。ViuTV於2024年推出《美麗40路》選美節目，參賽者年齡為35歲至50歲，不限婚姻狀況，並鼓勵分享人生低谷。我亦有幸成為該屆五強之一。回想當初報名，並非為了「爭艷」，而是希望在四十歲這個被社會標記為「保鮮期」已過的階段，證明自己仍能突破舒適圈。
《美麗40路》打破年齡與社會的「保鮮期」
在《美麗40路》的後台，所有參賽者時常笑談，若在二十年前，我們這群「四十路」的女性恐怕連報名的勇氣都沒有。但今天，我們站在這裡，目的驚人地一致：沒有人幻想透過比賽嫁入豪門或成為明星，我們每個人，都帶著一份想推廣自己的「社會議程」而來。離婚的單親媽媽，想讓社會看見單親家庭的韌性；創業的女企業家，旨在分享女性自主的力量；仍然單身的中女，希望打破社會女性一定要結婚的既定觀念。我們不是在投資一個虛無的「皇后」頭銜，而是在投資我們堅信的理念。我們共享著同一份覺醒：這個舞台的價值，應由我們來定義，而非被其傳統所束縛。
比賽期間，我結識了許多懷抱真實故事的佳麗，有人分享如何將創傷化為力量，亦有人透過比賽重拾自信。這些故事若在十年前，一定會完全被刪走；但《美麗40路》卻將之置於敘事核心，讓觀眾看見「美麗」從來不只關乎外表。我們擁有的，不再是青春的資本，而是經歷淬煉出的韌性與同理心。
后冠是為自己爭取的尊嚴
在此之前，選美是關於「誰最完美」；在此之後，選美是關於「誰最真實」。現代的選美不再是「被觀賞」的競技，而是「被聆聽」的平台。過往，社會教導女性「怎樣被愛」；如今，女性透過選美教會社會「怎樣被尊重」。Fátima以一句「我有聲音」震撼世界；我則以四十歲參加選美，向每位觀眾證明：美麗，從來不設截止日期。真正的后冠，從來不是由他人為你戴上，而是源自你選擇站出來時，那份為自己爭取的尊嚴。
更多專欄文章：
「女生對於公開伴侶覺得尷尬？」兩性關係文章成為網上熱話，探討現代愛情觀對於伴侶身份的焦慮｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
感情遇上「Brain Scramble」是什麼意思？Gen Z兩性關係流行用語，4步解決腦內思緒大爆炸｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
《接吻生死戰》廣受好評，打破對AV女優「負面標籤」？物化與自主，延伸對女性刻板印象的思考｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 46 分鐘前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
關詠荷61歲「溫柔氣質」從內到外散發！履行「20年之約」開粉絲見面會，腰果笑眼與亮白肌膚仙氣滿瀉
關詠荷「娥姐」自結婚後都專注在家庭，極少機會在幕前亮相。近日，她履行了「20年之約」，終於開粉絲見面會，再次與影迷們相見。關詠荷穿起白色裙裝，一走出來仙氣十足，「行路有風」，加上腰果笑眼及甜美笑容、肌膚透白明亮，氣質從內到外散發，完全不像61歲之齡，保養力超班，難怪有網民說她是「港版李英愛」，美貌與氣質並存。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
郭富城60歲仍擁有「結實冰塊腹肌」！「舞台王者級」好身材全靠超自律作息：早上6時睡覺、每日只吃一餐
「舞台王者」郭富城踏入60歲，這位天王再做爸爸，魅力有增無減。日前在高雄演唱會上，輕輕把上衣掀起來，結實的冰塊腹肌還在，不愧為天王，對於自己身材的保養長期關注。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始
年輕人也許不認識內田有紀，但你也許在一年前，看過那張紅遍網絡的日本職棒開球照。那是內田有紀在隔了29年後再次登上投手丘開球，仍是那頭招牌短髮，她仍是住在國民心中不變的女神。作為短髮女星天花板，今個月11月16日迎來50歲生日的她，保養方法卻非常簡單。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表
意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。Yahoo Food ・ 4 小時前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鍾嘉欣否認婚姻亮紅燈 大讚老公110分
藝人鍾嘉欣（Linda) 今日現身馬場擔任賽馬日主禮嘉賓，她表示裙身有點重，透露12月25日是她與老公結婚10周年，興奮表示：「我做到了。」每年都好感恩，與老公愈來愈穩定，恩愛昇華。活動前都有同老公facetime，十分Sweet，她說任何婚姻都會經歷好多不同風浪，她分享最大難關是生完大女後，感受到整個世界都變了，需要時間管理及學習重新規劃自己未來。慶祝周年紀念交由老公安排，可能明年3月去一個短途旅行。笑言：「希望收到10卡鑽石，講吓笑啫！」自言不會回禮，表示好愛老公又生了3個小朋友已經是最好的禮物。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾
林秀怡來自單親家庭，由母親獨力養大。一直係乖乖女嘅佢中五畢業後已經喺超市打工，以幫補家計Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
未拒絕日本投資｜上海自由高達未被「打砸搶燒」 連《鬼滅之刃》都票房冠軍？
中日關係趨緊張，從日首相高市早苗的「台灣有事」到中國大使揚言「斬首」抗議，惹人憂慮商業利益會否遭政治事件「斬首」。之不過，近日《鬼滅之刃》內地票房破3億成為冠軍，以及在日本電視虛構動畫故事中被稱為軍備王牌的「自由高達」，其上海立像依然有國民前往打卡，三井業務未遭「斬首」，似乎啟示日企業務仍能入境。事實上今年日企整體對華投資逆市急增，目前中國仍未對錢說不Yahoo財經 ・ 3 小時前
NHK：日本將派遣高級外交官赴華緩和與中國的緊張關係
【彭博】— 根據日本放送協會(NHK)周一報導，在中國加大力度回應日本首相高市早苗有關台灣的言論後，日本將派遣一名高級外交官前往中國，以緩和兩國緊張局勢。Bloomberg ・ 5 小時前
部署冬奧 ｜美籍華裔美少女 奪美國花滑站女子單人冠軍
距離2026冬奧開幕，只剩不到3個月時間，各比賽選手已積極備戰。現時女子花板滑冰世界冠軍的劉美賢（Alysa Liu），剛奪得美國花樣滑冰大獎賽女子單人冠軍。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 41 分鐘前
加度素公開道歉：意大利崩潰令人擔心
【Now Sports】兩循環比賽，意大利合計以1:7不敵挪威，不能直接晉身世界盃決賽周是「意」料中事。眼見球隊崩壞，教練加度素公開向支持者道歉。「向意大利球迷致歉，球隊不能畏懼。」加度素在意軍周日世盃外I組主場負挪威1:4後，接受Rai電視台訪問時說。「意大利崩潰令人擔心，如果我說不擔心，那就是說謊。若然大家團結一致，天天進步，在這樣的晚上就會容易得多。我擔心的是，大家下次見面要待三個月後。」上周四打敗摩爾多瓦後，加度素為被球迷柴台感不悅，這次當主場球迷報以噓聲，加度素承認人家的反應是合理。意大利如今以小組次名身份，轉戰本周四抽籤的附加賽，由於該隊是種子球隊，在3月26日進行的準決賽獲主場之利，據報屆時將於貝加莫上演。若意軍獲勝，就會進入3月31日的決賽。now.com 體育 ・ 6 小時前