25歲墨西哥佳麗選美，卻被罵「笨蛋」？當選美不再關於完美而是真實的聲音：我有聲音，你不尊重我作為女人｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

2025年11月4日，泰國曼谷一間酒店會議廳內，80多位來自世界各地的佳麗正參與2025年環球小姐的綵帶儀式。突然，泰國總監Nawat Itsaragrisil當眾指責25歲的墨西哥代表Fátima Bosch，更以「dumbhead」一詞羞辱她，並召來保安欲將她驅離。

Fátima立即回擊：「我有聲音，你不尊重我作為女人。」話音剛落，部份參賽者包括現任冠軍Victoria Kjær Theilvig率先起身離場，場面震撼。

事件經直播傳遍全球，#IHaveAVoice 標籤一夜衝上熱搜，墨西哥總統亦公開讚揚Fátima維護尊嚴之舉。這不僅是選美史上罕見的集體抗議，更標誌著選美從「展示美貌」邁向「捍衛尊嚴」的轉捩點。

歷史回顧：被規訓的「完美」與被物化的女性

回顧歷史，選美長期被視為「物化女性」的代名詞。二十世紀中葉至2010年代，參賽者須符合嚴苛條件：年齡介於18至26歲、單身、無生育紀錄、身高至少1.72米，泳裝環節更佔評分6成。問答環節雖設有「世界和平」等宏大題目，但佳麗往往被要求「說得漂亮」而非「說出真實」。

社會輿論常將選美簡化為「誰更像洋娃娃」的比較，參賽者亦多以奪冠後簽約模特兒公司或進軍娛樂圈為目標。失冠，等同人生挫敗；奪冠，則須終身維持「完美無瑕」的公眾形象。這種單一標準，不僅壓抑女性多元特質，更強化了「美貌等於價值」的迷思。

這種從「被觀賞」到「被聆聽」的轉變，根源於參賽者「目的」的根本性遷移。過往，選美之於許多女性，是一張實現階級躍升的「入場券」，目標是藉由美貌與才藝，換取一份模特合約或一段豪門婚姻，其本質是一場關於未來的「風險投資」。然而，隨著女性受教育程度與職業發展空間的提升，新一代佳麗參賽的目的已截然不同。除了女性支持女性之外，她們不再是等待被挑選的「商品」，而是手握主導權的「策展人」——她們借助選美這個傳統上備受關注的舞台，來「放大」自己早已投身的事業與信念。她們爭取的不是一份合約，而是一個為自己與所代表的群體發聲的話語權。選美對她們而言，是生涯的「擴音器」，而非人生的「救命草」。

（IG@fatimaboschfdz）

評審標準從「美貌」邁向「說服力」

然而，過去十年間，特別是環球小姐組織於2023年全面改制後，選美生態正悄然蛻變。參賽資格取消年齡、婚姻及生育限制，泳裝環節改稱「自信展示」，外表評分比重降至3成，並新增「影響力項目」，要求佳麗提交公益計劃書。評審標準從「誰最像標準美人」轉向「誰最具說服力」。2025年曼谷事件中，佳麗們以集體離場表達立場，正是這種新世代價值觀的集中爆發：她們不再恐懼失去后冠，只怕失去自我。

這股轉變並非僅見於國際賽場，在香港本地同樣可見軌跡。ViuTV於2024年推出《美麗40路》選美節目，參賽者年齡為35歲至50歲，不限婚姻狀況，並鼓勵分享人生低谷。我亦有幸成為該屆五強之一。回想當初報名，並非為了「爭艷」，而是希望在四十歲這個被社會標記為「保鮮期」已過的階段，證明自己仍能突破舒適圈。

《美麗40路》決賽當晚我的老公還上台支持自己，留下人生非常珍貴的回憶。

《美麗40路》打破年齡與社會的「保鮮期」

在《美麗40路》的後台，所有參賽者時常笑談，若在二十年前，我們這群「四十路」的女性恐怕連報名的勇氣都沒有。但今天，我們站在這裡，目的驚人地一致：沒有人幻想透過比賽嫁入豪門或成為明星，我們每個人，都帶著一份想推廣自己的「社會議程」而來。離婚的單親媽媽，想讓社會看見單親家庭的韌性；創業的女企業家，旨在分享女性自主的力量；仍然單身的中女，希望打破社會女性一定要結婚的既定觀念。我們不是在投資一個虛無的「皇后」頭銜，而是在投資我們堅信的理念。我們共享著同一份覺醒：這個舞台的價值，應由我們來定義，而非被其傳統所束縛。

比賽期間，我結識了許多懷抱真實故事的佳麗，有人分享如何將創傷化為力量，亦有人透過比賽重拾自信。這些故事若在十年前，一定會完全被刪走；但《美麗40路》卻將之置於敘事核心，讓觀眾看見「美麗」從來不只關乎外表。我們擁有的，不再是青春的資本，而是經歷淬煉出的韌性與同理心。

后冠是為自己爭取的尊嚴

在此之前，選美是關於「誰最完美」；在此之後，選美是關於「誰最真實」。現代的選美不再是「被觀賞」的競技，而是「被聆聽」的平台。過往，社會教導女性「怎樣被愛」；如今，女性透過選美教會社會「怎樣被尊重」。Fátima以一句「我有聲音」震撼世界；我則以四十歲參加選美，向每位觀眾證明：美麗，從來不設截止日期。真正的后冠，從來不是由他人為你戴上，而是源自你選擇站出來時，那份為自己爭取的尊嚴。

