墨西哥Z世代抗議治安失策 示威爆衝突致120傷

（法新社墨西哥市15日電） 墨西哥市當局表示，今天有數千人走上市區街頭，抗議總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的治安政策，活動當中至少有120人受傷，其中多數為警察。

這場針對毒品暴力與薛恩鮑姆治安措施的示威，主要由年輕的「Z世代」在網路社群上號召，但法新社觀察到現場抗議群眾的年齡層很多元。

薛恩鮑姆自2024年10月上任以來，第1年施政滿意度曾突破7成，但由於後來發生多起重大謀殺案，治安政策受到批評。

墨西哥市治安負責人巴斯克斯（Pablo Vazquez）向媒體說：「這場活動持續了好幾個小時，原本是和平進行的，但後來有一群蒙面人開始施暴。」

他表示，有100名警員受傷，其中40人因擦傷及割傷須送醫治療，另有20名示威者受傷。

根據巴斯克斯的說法，警方以搶劫與攻擊等罪嫌逮捕20人，其中1人涉嫌攻擊報社記者。

這場活動中，許多示威民眾手持標語、戴著帽子，向烏魯阿潘市（Uruapan）反毒市長曼索（Carlos Manzo ）致敬；曼索在11月1日遇刺身亡，生前曾領導市府反毒行動。

不過，曼索的遺孀已和今天的抗議活動者劃清界線。

參與遊行的民眾中，還有人舉著日本漫畫「航海王」（One Piece）的海盜旗幟，這旗幟已成為全球年輕人抗議的象徵。

本週稍早，薛恩鮑姆在例行晨間記者會上質疑相關抗議活動的動機，稱動員過程並「不自然」，且是「花錢買來的」。

她表示：「這是一場由境外推動、反對政府的運動。」（編譯：紀錦玲）