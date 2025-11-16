黑色星期五優惠大合集！
墨西哥Z世代抗議治安失策 示威爆衝突致120傷
（法新社墨西哥市15日電） 墨西哥市當局表示，今天有數千人走上市區街頭，抗議總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的治安政策，活動當中至少有120人受傷，其中多數為警察。
這場針對毒品暴力與薛恩鮑姆治安措施的示威，主要由年輕的「Z世代」在網路社群上號召，但法新社觀察到現場抗議群眾的年齡層很多元。
薛恩鮑姆自2024年10月上任以來，第1年施政滿意度曾突破7成，但由於後來發生多起重大謀殺案，治安政策受到批評。
墨西哥市治安負責人巴斯克斯（Pablo Vazquez）向媒體說：「這場活動持續了好幾個小時，原本是和平進行的，但後來有一群蒙面人開始施暴。」
他表示，有100名警員受傷，其中40人因擦傷及割傷須送醫治療，另有20名示威者受傷。
根據巴斯克斯的說法，警方以搶劫與攻擊等罪嫌逮捕20人，其中1人涉嫌攻擊報社記者。
這場活動中，許多示威民眾手持標語、戴著帽子，向烏魯阿潘市（Uruapan）反毒市長曼索（Carlos Manzo ）致敬；曼索在11月1日遇刺身亡，生前曾領導市府反毒行動。
不過，曼索的遺孀已和今天的抗議活動者劃清界線。
參與遊行的民眾中，還有人舉著日本漫畫「航海王」（One Piece）的海盜旗幟，這旗幟已成為全球年輕人抗議的象徵。
本週稍早，薛恩鮑姆在例行晨間記者會上質疑相關抗議活動的動機，稱動員過程並「不自然」，且是「花錢買來的」。
她表示：「這是一場由境外推動、反對政府的運動。」（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
哈薩克爆發罕見反中抗議 12人被捕6人遭罰
（法新社哈薩克阿拉木圖14日電） 哈薩克爆發一起罕見的反中抗議活動，示威人士焚燒中國國旗和中國國家主席習近平的肖像。在昨天的反中抗議活動中，抗議民眾指控中國策劃一名哈薩克公民的失蹤事件，並大量收購哈薩克土地。法新社 ・ 1 天前
川普：已大致決定如何處理委內瑞拉問題
（法新社佛州西棕櫚灘14日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他已「大致」決定如何處理委內瑞拉問題。川普在前往佛羅裡達州莊園的空軍一號上告訴記者，「我大致已經決定了」。法新社 ・ 19 小時前
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」
一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。 今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤。 白衣女遭狂毆毫無反抗能am730 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
Getty Images高市當日涉台發言引發中日外交罵戰，她隔日表示之後會就相關議題更小心發言，但不會收回言論。 在亞洲地緣政治的各個火藥庫中，中日關係似乎從未真正平靜。 就在2025年10月底，日本新任首相高市早苗與中國國家主席習近平在韓國APEC峰會會面，剛就任不久的的高市當時稱，雙方談到兩岸問題，東京表達「兩岸關係維持良好」是維護區域安定不可或缺的要素。 然而，僅兩週後，一場中日外交風暴便席捲而來。事情緣由高市於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
俄國轟炸基輔住宅大樓 德國批泯滅人性
（法新社柏林14日電） 俄羅斯今天稍早轟炸烏克蘭首都基輔（Kyiv）的住宅大樓後，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，此舉顯示莫斯科「泯滅人性」，而且已違反國際法。佩斯托瑞斯與多名歐洲防長會晤時指出：「顯然俄國總統普丁（Vladimir Putin）就是想讓烏克蘭的寒冬變得難以忍受，藉此打擊士氣、瓦解烏克蘭人民的抵抗意志，但他並未得逞。」法新社 ・ 1 天前
立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
北京深夜召日本駐陸大使抗議日相言論 牛彈琴：中國的憤怒在升級
11 月 14 日凌晨 2 時 56 分，中國外交部網站發布一則簡短但分量十足的訊息，副部長孫衛東奉示召見日本駐中大使金杉憲治。這一非比尋常的時間點與「奉示」二字，傳遞出中方對日相高市早苗涉台挑釁言論的強烈不滿與嚴正回應。鉅亨網 ・ 1 天前
珀麗灣八旬翁晾衫失足墮樓 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】馬灣有人墮樓亡。今午(15日)12時06分，珀麗灣保安員報案，指發現一名男子倒臥屋苑一大廈對開，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，經檢驗後證實事主已死亡。警員圍封現場調查，相信姓簡(88歲)事主在上址一單位晾曬衣物時意外失足墮下，其死因有待on.cc 東網 ・ 23 小時前
騙案｜52歲婦情陷「新加坡商人」 投資高回報酒店痛失260萬元
「妄」戀騙局專等有心人上釣。近日，一名52歲女士於WhatApp結識自稱新加坡商人，短暫「膠流」後迅速確定戀人關係，對方隨即誘騙投資高回報酒店項目，受害人深信不疑，一個多月內分30次轉錢至對方指定戶口，最終損失超過260萬元。 兩周40宗網戀騙案涉款1700萬 警方表示，11月至今共錄得逾40宗網戀騙案，涉am730 ・ 1 天前
順天邨男子飛墮天井 昏迷送院搶救不治
【on.cc東網專訊】今日(15日)早上11時18分，秀茂坪順天邨天池樓有住戶報案，指發現一名男子倒臥天井位置，人員接報到場將昏迷事主送往基督教聯合醫院治理，其後被證實死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信姓林(58歲)男子從上址一走廊墮下，死因有待驗屍後on.cc 東網 ・ 23 小時前
中國要求高市收回涉台言論 官媒稱日本80年來首次對華發出武力威脅
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
哥倫比亞買17架瑞典戰機 稱侵略可來自任何地方暗批美國
（法新社波哥大14日電） 哥倫比亞總統裴卓今天宣布，哥倫比亞已同意向瑞典的紳寶集團（Saab）採購17架獅鷲（Gripen）戰機，合約總額43億美元（約新台幣1315億元）。身為哥倫比亞首位左派總統的裴卓，曾與美國總統川普（Donald Trump）隔空相互辱罵。法新社 ・ 15 小時前
安倍晉三遇刺案︱山上徹也母親庭上致歉 稱多年巨額捐款予統一教會「為家庭着想」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本前首相安倍晉三（Shinzo Abe）遇刺案昨日（13 日）在奈良地方法院第七次審理中，現年 45 歲的疑兇山上徹也（Tetsuya Yamagami）的母親出庭作供，為次子犯案致歉，並強調多年向統一教會捐款是為家庭着想。她以顫抖聲線表示「我為次子徹也做下可怕的事深表抱歉，向全國民眾致歉」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國施壓聯合國安理會採納川普加薩和平計畫
（法新社紐約13日電） 美國今天呼籲聯合國安理會（UNSC）團結一致，支持華府旨在強化總統川普（Donald Trump）加薩和平計畫的決議草案，並警告若不採取行動，巴勒斯坦人可能面臨「嚴重」後果。美國駐聯合國代表團（US Mission to the UN）發言人在聲明中表示：「針對這項決議積極進行磋商之際，任何企圖破壞團結的行為，都將對加薩走廊的巴勒斯坦人造成嚴重、具體且本來可以完全避免的後果。」法新社 ・ 1 天前
鴨脷洲大街八旬婦遭的士撞倒送院搶救 司機解釋：天唔夠光睇唔到
香港仔鴨脷洲大街今早發生交通意外，一輛的士撞倒一名81歲婆婆，頭部受創昏迷不醒，由救護車送往瑪麗醫院搶救。 司機被扣留調查 事發在今早6時22分，涉事的空載的士由華庭街轉往鴨脷洲大街時撞倒過路的婆婆。61歲姓盧司機涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。司機當時稱剛取車開工，因為「個天唔夠光am730 ・ 1 天前
美國收緊移民簽證審查 肥胖、受養人有特殊需要等或遭拒簽 國務院：免增加醫療負擔｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普政府近日發出新的移民審查指引，要求駐外使領館在發出簽證時，須更嚴格評估申請人健康狀況與財務能力，包括肥胖和其他慢性疾病，受養人是否有特殊需要等，均將成為拒簽理由。據國務院上周的一封電郵表示，政策目的是確保移民制度不會成為公共醫療負擔。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜ 投票時間延長2小時 早上7時半至晚上11時半 11 安老院試行外展投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉下月7日舉行，政府提出多項便利投票措施，選舉管理委員會今（14 日）表示，將設公務員、醫護人員、少數族裔、院舍共4類專屬票站，同時增加鄰近邊境票站，包括機場和港珠澳大橋口岸。另外，投票時間由上屆14小時延至16小時，會提早一小時至早上7時半開始，至晚上11時半結束。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本當局據報擬推逾17萬億日圓經濟刺激計劃
《日經新聞》報道,日本首相高市早苗政府正考慮制定規模約17萬億日圓(約8545億港元)的刺激計劃,突顯政府側重擴張性財政政策。報道指,為該方案提供資金的追加預算規模可能在14萬億日圓左右,超過上一年的規模,這可能會增加日本本已龐大的公共債務。該方案將包括擴大所得稅減免範圍、汽油減稅、提供公用事業費補貼以及向地方撥付食品援助資金。財務省正在制定的方案規模可能會根據各執政黨派之間即將進行的談判而有所變化。預計日本政府將在內閣批准後,於11月21日最終確定該方案。自10月上任以來,高市承諾將制定規模龐大的支出措施方案,以緩解生活成本上升帶來的經濟打擊,並促進對人工智能(AI)和半導體等增長領域的投資。 (BC)infocast ・ 13 小時前
DIPTYQUE香港節日期間限定店！走進童話書店的香氛奇遇
香港中環最夢幻的聖誕打卡點來了！法國香氛品牌DIPTYQUE由即日於荷李活道開設期間限定店，以《燭金夜語》為主題，打造150平方米的雙層童話空間，將節日魅力與超現實詩意完美結合，讓你沉醉於金光閃爍的香氛世界中。 墨綠色外牆下的驚喜 一踏進中環荷李活道57-59號，你一定會被這間標誌性的墨綠色小店吸引住目光。外牆上金色手寫的雋語與插畫家Vincent Puente筆下頑皮的貓咪角色Archibald相映成趣，充滿童趣與藝術感。推開門走進店內，瞬間仿如走進童話故事中的書店——綠意盎然的牆身和傢俱、閃爍金光的松果與聖誕樹，還有多個「神秘門扉」等待你去發掘藏在背後的故事插畫，營造出一個讓人完全沉醉於夢想與想像的奇幻空間。 冷杉樹裝置藝術成焦點 限定店的中央位置擺放了一座超吸睛的大型裝置藝術——以書本堆砌而成的冷杉樹，示著DIPTYQUE的節日經典香氛Sapin(冷杉)蠟燭，散發濃濃的冬日氣息。沿著描繪童話書店書架的樓梯走上二樓，你可以欣賞到完整的2025節日限定系列，並進入後方專為創意工作坊而設的空間。 親手打造獨一無二的節日禮物...men’s Reads ・ 20 小時前
《人民日報》批高市早苗言論屬二戰後首對華武力威脅 駐日使館籲外交人員避免外出（更新）
中日關係再趨緊張，官方《人民日報》發表文章，指日本首相高市早苗在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。文章指中國和日本的有識之士都指出，高市言論是1945年日本二戰戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台am730 ・ 1 天前