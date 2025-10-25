墨魚遊戲｜洪天明請食花之戀壽司掀集體回憶 網民：獎門人贏落未食完？

網上YouTube頻道「試當真」告別作《墨魚遊戲2》上半集播出後，直播最高峰期錄得13萬人同步收看，上載不足一天已破百萬點擊，破盡頻道紀錄！而《墨魚遊戲3》終局之戰於前日星期四（10月23日）晚上播出，結果由Lolly Talk成員「阿蛋」黃詠霖爆冷勝出，節目亦已錄得逾百萬點擊，走勢同樣凌厲。

游學修見到美食當前，更起身把壽司拿走全吃掉。（YouTube@試當真Trial & Error截圖）

雖然比賽塵埃落定，但節目許多片段都被網民熱烈討論，其中「試當真」與一眾參賽者於昨晚(10月25日)進行謝票場直播時，被網民封為「遊戲大王」的洪天明突然請吃「花之戀」壽司，隨即引起在場人士起哄，亦掀起觀眾集體回憶，而洪天明開玩笑地說：「幾年前㗎，過咗期啦，大家隨便食、隨便！」而游學修見到美食當前，更起身把壽司拿走全吃掉。

眾人見到花之戀壽司即起哄，洪天明笑說「幾年前㗎，過咗期啦」。（YouTube@試當真Trial & Error截圖）

「花之戀」壽司重現，成為網民討論焦點，不少人留言指「應該係獎門人累積贏落嚟嘅花之戀🤣🤣」、「之前嗰啲仲未清晒？」、「懷疑係贏番嚟嘅花之戀未食完」、「罰你食一百件花之戀🤪」、「太好喇🤣有生之年可以見到洪天明食花之戀」，其後甚至有人建議「不如大家一齊玩辣辣壽司？😂」，足見獎門人的環節的確深入民心。