墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加，陣容史無前例嘅咁大。《墨魚遊戲2》第一集播出半日後就迎來100萬次播放，實屬難得。
參加者之一嘅鄧兆尊喺第一集就被淘汰，佢喺節目播出後接受youtube節目《田豪祖3寶》訪問，自爆佢同幾位資深藝人自製出局搏早閃！
提到當日拍攝情況，兆尊話係10點鐘開始，但係去到晚上7點先至完成2個遊戲，亦即係仲有4個遊戲未拍完。但森美、錢嘉樂等資深藝人已經見攰，而兆尊嗰晚就要主持網上直播節目《娛樂好好玩》，於是佢地幾個就決定「特登死」。「我哋啲老前輩，有咩係做唔到，係咪先？」。
雖然想走，但係鄧兆尊強調佢地有動腦筋去諗點樣故意輸遊戲而不被察覺，難度好高。「你留意吓森美同錢嘉樂係點樣過三關，我哋係點樣過三關。我哋排隊嘅時候諗點樣可以死」。兆尊認為TVB出身藝人參與遊戲節目心態同其他新一輩有所不同，就係佢地會注重拍出嚟嘅效果，搞氣氛為主。鄧兆尊又指劉以達同周秀娜並無參與「特登死」，係「自然死亡」咁輸。鄧兆尊指是次拍攝試當真並無提供演出費，大家真係拍膊頭支持。
對於有前輩出術，試當真嘅游學修喺周末嘅謝票場直播中表示，唔知道有前輩拍《墨魚遊戲2》想早走，而且如果得知有人當日有事早走的話係唔會邀請，以免影響遊戲發展。游學修補充，因為早走藝人冇影響大局，佢係好歡迎亦好感激，因為嘉賓肯到場已經係支持。
