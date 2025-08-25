墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度

墮樓意外｜旺角上周三（20日）發生意外墮斃悲劇。一名患自閉症的22歲楊姓青年，疑因爬回家時失足墮下，經搶救後不治。

事發於20日早上約10時半，有人在旺角花園街195號華美樓發現有人從天台墮下，倒臥平台不省人事。救護人員隨即趕抵現場，將傷者送往廣華醫院搶救，惟經搶救後仍不治。

疑心急欲經天台爬回家

據了解，死者事發當日需外出上課，於早上約9時出門，惟發現忘帶八達通而折返。但返抵家門時驚覺身上並無鑰匙，遂於走廊呼喚家人。但當時在家中的父親因需夜間工作，正在家中補眠，未有聽到兒子的叫聲。

其後，楊母致電叫醒丈夫開門，但楊父開門後卻不見人影，不久後就接獲鄰居通知天井早前發出巨響。他立即奪門而出，赫見有人倒臥在天井，「見到樓下有類似我仔啲衫着住咗……攤喺度……」。他下樓查看兒子狀況，只見他已奄奄一息，手部扭曲疑折斷，「我再摸摸佢個鼻……都仲有溫度吖……」

楊父表示，兒子以往都試過遺留鑰匙和八達通，但一般都會在家門前等候。他估計，兒子今次爬上天台打算爬回家，但不理解為何他會這樣做。楊父續指，兒子雖異於常人，但一向都沒有情緒問題，他黯然道：「冇乜嘢想講，淨係唔甘心啦……唉……」

自閉症不罕見，港患者或逾20萬

閉症譜系障礙 (Autism Spectrum Disorder, ASD) 是一種與生俱來的發展障礙，患者在社交溝通以至認知、情緒、行為方面都有不同程度的困難和發展差異。此障礙除了影響患者與人互動的表現外，其行為亦會較重複及固執不變，同時有狹隘興趣和異常感官反應等問題。

根據世界衛生組織2023年的報告，大約每100個兒童中便有1人患有自閉症譜系障礙。香港自閉症聯盟在同年亦進行了一項統計，估計香港自閉症譜系障礙人士約有19至23萬，佔總人口2.5-3.0%，即100名市民中，就有2.5至3名患自閉症，較世界平均為高。

社福機構助自閉症人士邁向社會

現時社會福利署資助協康會設立「自閉症人士支援中心」，由跨專業團隊為高能力自閉症青年提供合適的訓練及支援服務，以滿足其個別需要，幫助他們應付步入成年階段的挑戰。中心亦會為高能力自閉症青年的家長及照顧者提供支援服務，並為服務自閉症人士的前線工作人員提供專業諮詢服務和培訓。

中心的服務包括：

成長需要評估 – 由跨專業團隊為青年進行標準化評估

個人化介入服務 – 根據成長需要評估結果，以個案、小組及活動模式跟進

專業介入策略 – 運用SCERTS®、TEACCH®及PEERS®等實證為本的介入方法

就業支援服務 – 安排職前訓練，提供就業及在職支援

師友計劃 – 舉辦師友活動，支援青年的社交及情緒需要

家長支援 – 以個案、小組及活動模式支援家長，並協助他們建立互助網絡

家長資源閣 – 青年及家長可於本會轄下家長資源中心借用書籍及資源

除此之外，協康會亦提供自閉症兒童綜合評估及諮詢服務，為兒童提供全面並標準化的評估服務，讓家長掌握子女的能力及需要，從而選取合適的治療或訓練組合。