壓力可令鼻溫下降 英研究以熱成像觀察生理變化 或成監測情緒新指標︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國薩塞克斯大學（University of Sussex）心理學家發現，當人處於壓力下時，鼻子的溫度會明顯下降，這一生理變化可成為量度壓力水平及復原速度的新指標。研究團隊利用熱成像攝影機拍攝受試者的臉部溫度變化，發現「鼻溫下降」（nasal dip）是急性壓力的明顯標誌。
根據《BBC》報道，研究人員邀請 29 名志願者參加壓力測試。受試者需在三名陌生人面前，即席發表 5 分鐘演講，隨後再由 2023 開始倒數，每次減 17。實驗顯示，大多數人的鼻部溫度會在短時間內下降約 3 至 6 度，並在數分鐘後回復正常。
帶領研究的心理學家 Gillian Forrester 指，這種溫度變化反映血流重新分配，身體會把血液從鼻部轉移至眼睛和耳朵，以便更快速觀察和聆聽潛在威脅。她表示，即使是經常在鏡頭前工作的記者，也會出現這種生理反應，顯示「鼻溫下降」是一個穩定且普遍的壓力指標。
黑猩猩若感到平靜 鼻部溫度上升
研究團隊認為，鼻部溫度恢復所需時間，或可作為衡量個人壓力調節能力的客觀指標。如果恢復時間過長，可能與焦慮或抑鬱風險相關。由於熱成像屬非入侵性技術，未來有望應用於無法表達壓力感受的嬰兒或患者。
此外，這項技術亦被測試於靈長類動物身上。研究人員在大猩猩及黑猩猩庇護中心中，利用熱成像觀察牠們的情緒變化。當黑猩猩觀看幼年同類的影片時，鼻部溫度上升，顯示牠們感到平靜。科學家指，這有助於評估及改善被救援動物的心理健康，協助牠們更快適應新環境。
