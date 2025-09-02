防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
壓力大到長乾癬！鹿希派曾因吳宗憲不敢出門
[NOWnews今日新聞] 藝人吳宗憲的兒子鹿希派近日與吳皓昇、詹子晴，以及營養師夏子雯、一般科蔡妮熹醫師，一起登上白家綺與黃豪平主持的《醫學大聯盟》，揭開演藝圈不為人知的真實辛酸。其中，鹿希派還自爆過去因壓力大到罹患乾癬，甚至不敢出門，並坦承最難受的就是要面對爸爸吳宗憲的嚴厲批評。
身為星二代的鹿希派，因為爸爸是綜藝天王吳宗憲，姊姊吳姍儒也在演藝圈闖出好成績，所以會面對一定的壓力。而近日，他登上《醫學大聯盟》分享自己曾因壓力大到幾乎每天頭痛，甚至長出乾癬，不敢出門、家裡亂成一團，最難受的是還得面對爸爸嚴厲的批評。所幸後來轉念，靠著努力上節目才逐漸走出低潮。
丫頭詹子晴曾壓力大到吐 吳皓昇曾因三餐不定胃食道逆流
除了鹿希派外，詹子晴也回憶第一次錄《我愛黑澀會》淘汰賽時，壓力大到每天頭痛、嘔吐，甚至上場前還得衝廁所狂吐，長期下來演變成習慣性頭痛，止痛藥吃到失效，讓她直呼「演藝圈真的不是一般人想的那麼輕鬆！」
演員吳皓昇則說，自己曾因長時間拍戲導致三餐不定時，還仰賴甜食補能量，結果胃食道逆流一度嚴重到「C級」！之後又因當奶爸作息大亂，體重飆升、內臟脂肪超標，笑稱自己曾經是「小孩在旁邊玩，我在旁邊喘」的阿伯狀態。
鹿希派與女友穩定交往中 吳宗憲喊話做好保護措施
鹿希派目前與校花女友盧鼎惠穩定交往2年，日前小倆口外出被捕捉到，女方身型變化疑似有孕，引發外界熱議，而父子倆上個月出席活動時也談及此事，鹿希派否認後，強調目標存到1000萬，才會有結婚計劃，而吳宗憲也抱持開放、隨緣態度，不急著當阿公，並再三強調「騎乘機車要帶安全帽」，意指要做好保護措施，直呼讓鹿希派自由放飛，就算有了「爸爸養也OK啦！」
